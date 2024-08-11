لجنة الترقيات بطب الأزهر تمنح "عبده الدسوقى" درجة الأستاذ المساعد بقسم الأطفال

قررت لجنة الترقيات بكلية الطب جامعة الأزهر ترقية الدكتور عبده محمد الدسوقي إلى درجة أستاذ مساعد بقسم طب الأطفال، عقب مناقش الأبحاث والدراسات العلمية التى قدمها للحصول على درجة الأستذة فى وقت سابق.



وهنأ الكاتب الصحفى محمد أبو عوض، الدكتور عبده الدسوقى لحصولة على هذة الدرجة العلمية المرموقة، ويتمنى له خالص التوفيق.



من جانبه وجه الاستاذ الدكتور عبده الدسوقى التحية والعرفان إلى أعضاء اللجنة الدائمة للترقيات وهم:- الدكتور عاطف دنيا، و الدكتور مفتاح ربيع ، و الدكتور صبرى غانم، والاستاذ الدكتور رأفت خطاب، والاستاذة الدكتورة صفاء منازع، والاستاذ الدكتور محمود رشاد لمنحة هذة الدرجة العلمية.

كما وجه " الدسوقي" الشكر إلى الدكتور أحمد يوسف السواح رئيس قسم طب الأطفال، بجامعة الأزهر، و الدكتور كمال التهامى على لتواجده ودعمة الدائم له.