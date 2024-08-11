كوريا الجنوبية: بيونج يانج تطلق نحو 240 بالون نفايات عبر الحدود خلال أقل من 24 ساعة

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أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إطلاق بيونج يانج نحو 240 بالونا محملا بالقمامة عبر الحدود اعتبارا من بعد ظهر أمس السبت وحتى صباح اليوم الأحد.

ونقلت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية قولها "إنها رصدت حوالي 240 بالونا أطلقته بيونج يانج، سقط منها 10 بالونات في مقاطعة "جيونجي" الواقعة شمالي البلاد".

وأشارت هيئة الأركان إلى أنه لم يتم إرسال أي بالونات أخرى بعد الساعة العاشرة من صباح اليوم الأحد، بالتوقيت المحلي للبلاد، مؤكدة أن أغلب البالونات التي عثر عليها كانت تحمل نفايات من الورق والبلاستيك ولم تحتو على أي مواد خطرة.

وأوضحت (كيه بي إس) أن كوريا الشمالية أرسلت على ما يبدو البالونات على الرغم من أن اتجاه الرياح كان غير موات لذلك لم يسقط سوى عدد قليل منها فقط عند جارتها الجنوبية.

جدير بالذكر أن أخر إرسال للبالونات المحملة بالقمامة من جانب كوريا الشمالية عبر الحدود في اتجاه جارتها الجنوبية كان في الـ24 من يوليو الماضي، حيث سقط بعضها على مجمع المكتب الرئاسي في منطقة "يونجسان" بالعاصمة سول.

وكانت أغلب البالونات، التي سقطت على أرض مجمع المكتب الرئاسي، تحوي نفايات ورقية وأكياسا بلاستيكية ولم تكن تحتوي على أي مواد خطرة.