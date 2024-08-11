كل ما تريد معرفته عن كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة دمياط

دمياط - هيثم مراد

يستعد طلبة الثانوية العامة، لاستقبال المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات المصرية، ويهتم عدد من طلاب الثانوية العامة بالدراسة في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كأحد المجالات الحديثة والتي توفر فرص عمل كثيرة أمام الطلاب.

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة دمياط، تعد أحد الكليات التى يراقبها كلية الثانوية العامة من أجل متابعة فرص الالتحاق بها، خاصة مع اقتراب بدء المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات، ويعرض "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة دمياط.

يقول الدكتور وائل عوض عندي كلية الحاسبات الذكاء الاصطناعي بجامعة دمياط، أن الكلية ستكون بين تنسيق المرحلة الأولي، كما أنه من الممكن أن تستكمل باقي المقاعد من المرحلة الثانية للتنسيق.

وأشار قائلا: "تنسيق كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة دمياط ق لا يختلف كثيرا عن تنسيق العام الماضي، قد بلغ الحد الأدني لطلبة الثانوية العامة شعب علمي علوم 88.7% بينما بلغ الحد الأدني لطلبة الثانوية العامة شعبة علمي رياضية 83.5%، سيكون تنسيق الملية قريبا من العام الماضى.

وأضاف: نستقبل 400 طالب للدراسة داخل الملئ العام المقبل سيكون ذلك سببا في تواجد ملئ الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة دمياط، بين تنسيق المرحلة الثانية، كما أننا نستعد لاستقبال الطلبة خلال العام الدراسي القادم بحزمة من الإجراءات، أبرزها اعداد المعامل اللازمة للطلاب وتوفير التدريبات الخاصة بهم من أجل تأهيلهم لسوق العمل مبكرا.

وتابع: لدينا مشاركات بالعديد من المسابقات العالمية التي تسهم في الوقوف على مستوى طلاب الكلية وتزويدهم بالخبرات اللازمة من خلال الاحتكاك المباشر مع متطلبات سوق العمل.

وأضاف: نحرص هنا داخل الكلية على إجراء التدريب الصيفي داخل معامل الكلية، ومتابعة الطلاب بشك مستمر حتي نتمكن من تقديم شركات ناشئة لسوق العمل لديها كافة الإمكانات المطلوبة.

وأكد الدكتور وائل عوض عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة دمياط: هناك بعض المشروعات التي تبناها معهد بحوث الالكترونيات، أحدهما كان يهدف إلي تطوير صناعة الأثاث الدمياطي، والآخر مشروع يسهم في مساعدة الأسر في البحث عن مفقوديهم من خلال تقنية ال AI تلك المشروعات دخلت حيز التنفيذ بدعم من الكلية.

وأضاف: سوق العمل يحتاج الي طالب الحاسبات والذكاء الاصطناعي، إذا تم إعداد الطالب بشكل جيد لسوق العمل يمكنه الحصول على فرصة عمل بدخل شهري 30 ألف جنيه على أقل تقدير، لكن يجب الاعداد جيدا لذلك من خلال التدريب اليومي والاطلاع على متطلبات سوق العمل.