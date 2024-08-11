عواصف ترابية شديدة تضرب شرق العوينات وتحجب الرؤية بالوادى الجديد.. صور

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

شهدت منطقة شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، هبوب عواصف شديدة ومثيرة للغبار العالق والأتربة تسببت في ضعف مستوى الرؤية الأفقية والرأسية خاصة على الطرق السريعة، حيث وجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز، وذلك بالتزامن مع توقعات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار متوسطة على مناطق من جنوب البلاد.

ومن جانبه، أكد محافظ الوادى الجديد، في بيان له، تفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية؛ للتعامل مع أي طوارئ وتلقى أي بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها، مناشدًا المواطنين الابتعاد عن مصادر الطاقة، وتوخي الحذر على الطرق السريعة وتخفيف حركة الانتقال قدر المستطاع لحين استقرار الأحوال الجوية.

وحذرت إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الوادي الجديد، المواطنين، من تعرض المحافظة لسوء الأحوال الجوية تمثل في انتشار الرياح المثيرة للغبار والأتربة والرمال، مطالبة المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة الصحراوية والزراعية حفاظا على سلامة جميع المواطنين وتجنبا لحدوث حوادث الطرق.



العاصفة الترابية



عواصف ترابية شديدة تضرب منطقة شرق العوينات



عواصف شديدة ومثيرة للغبار



هبوب عواصف شديدة بشرق العوينات



هبوب عواصف شديدة



