ضبط 255 طن زيوت طعام داخل مصنع لإعادة التدوير بالإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

قام المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بقيادة حملة للادارة العامة للتجارة الداخلية بالمديرية، وذلك فى إطار حرص القيادة السياسية على الحفاظ على صحة المواطنين، وكذلك حمايتهم من الغش التجارى والتدليس.

وتم شن حملة بحضور رافقه المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى وأحمد عبد الحميد مدير الإدارة العامة للتجارة الداخلية وفريق العمل التابع له، باكينام مصطفى وفاطمة إبراهيم وسالى أنور مفتشي الإدارة، حيث تم ضبط مصنع لتجميع زيوت الطعام المستهلك وإعادة معالجته بالمواد الكيماوية والتصفية لإعادة تدويره واستخدامه.

تم مصادرة 5 جركن معبأ بالزيوت المستعملة زنة الجركن الواحد 18 كجم تقريبا، 10صفائح معبأة بالزيوت المستعملة زنة الصفيحة الواحدة 16.800 كجم تقريبا، 4برميل معبأ بالزيوت المستعملة زنة البرميل الواحد 40 كجم تقريبا ،20 عبوة بلاستيك معبأ بها زيت مستعمل زنة العبوه 20 كجم تقريبا، 7مكعبات معبأ بها زيوت مستعملة زنة المكعب الواحد 850 كجم تقريبا، 12 برميل صفيح معبأ زيوت تستخدم لمبرادات المواتير زنه الواحد 100 كجم تقريبا، عدد واحد حوض به 1750 كجم تقريبا زيت به شوائب، 3 تنكات فارغة سعة التانك الواحد 20 طن تقريبا، 35 زجاجة مدون عليها اسم احد الشركات زنة الزجاجة واحد لتر، و ذلك باجمالى كمية 255 طن من الزيوت، و قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على وكيل النائب العام.