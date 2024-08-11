اليوم السابع
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الأحد، 11 أغسطس 2024 08:47 م
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ضبط مدير كيان تعليمى وهمى ينصب على الطلاب فى القاهرة بدورات تدريبية

الأحد، 11 أغسطس 2024 07:47 م
ضبط مدير كيان تعليمى وهمى ينصب على الطلاب فى القاهرة بدورات تدريبية حملات أمنية -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تدريبية فى مجالات مختلفة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى المدارس والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية، وكذا الترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته (مجموعة من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" منسوب صدورها للكيان "معدة للتزوير" - أكلاشيه ومطبوعات دعائية خاصين بالكيان).

 

 







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وزاره الداخليه

اخبار الحوادث




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