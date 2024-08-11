ضبط متهمين بإشعال النار فى عامل وابنه بسبب خلاف على لهو الأطفال بمنشأة ناصر

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب عامل ونجله فى مشاجرة مع شقيق الأول وزوجته وابنتهما بعدما أضرموا النيران بهم فى منشأة ناصر، ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من بوقوع مشاجرة فى منشأة ناصر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين إصابة عامل ونجله بحروق بعد الدخول فى مشاجرة مع شقيق الأول وزوجته وابنتهما بسبب خلاف على لهو الأطفال، قام على إثرها الطرف الثاني بإضرام النيران في المجني عليهما، وتم ضبطهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.