اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 أغسطس 2024 08:49 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

ضبط متهمين بإشعال النار فى عامل وابنه بسبب خلاف على لهو الأطفال بمنشأة ناصر

الأحد، 11 أغسطس 2024 05:03 م
ضبط متهمين بإشعال النار فى عامل وابنه بسبب خلاف على لهو الأطفال بمنشأة ناصر حبس ـ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب عامل ونجله فى مشاجرة مع شقيق الأول وزوجته وابنتهما بعدما أضرموا النيران بهم فى منشأة ناصر، ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من بوقوع مشاجرة فى منشأة ناصر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين إصابة عامل ونجله بحروق بعد الدخول فى مشاجرة مع شقيق الأول وزوجته وابنتهما بسبب خلاف على لهو الأطفال، قام على إثرها الطرف الثاني بإضرام النيران في المجني عليهما، وتم ضبطهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.







امن القاهرة

اخبار الحوادث

منشاة ناصر

اخبار عاجلة

مشاجرة




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة