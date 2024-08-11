صورة اليوم.. إقبال سياحى من حول العالم على معابد الكرنك رغم حرارة الطقس

الأقصر – أحمد مرعى

في تحدى لحرارة الطقس وارتفاع درجات الحرارة، تشهد معابد الأقصر ومعابد الكرنك بوسط مدينة الأقصر، اليوم الأحد، حالة من الإقبال السياحى المميزة من الأفواج القادمة من حول العالم للإستمتاع بتلك الأيام خلال فترة الصباح، حيث تستمر الزيارات السياحية والإقبال الكبير من مختلف دول أوروبا وآسيا والأمريكتين.

ويحصل السياح لدى تواجدهم فى الأقصر، على شحنة مبهجة من الجولات والرحلات صباحاً ومساءاً للاستمتاع بالرحلات الأبرز حول العالم والتى تجذب الجميع للتنزه صباحاً فى المعالم الأثرية شرق وغرب الأقصر، والتنزه ليلاً فى شوارع المدينة بعربات الحنطور وعلى الكورنيش وغيرها من المظاهر المبهجة.

ومن أبرز الأماكن التي يزورها السياح في الأقصر، معابد الكرنك صباحاً وهو دار العبادة الأكبر فى تاريخ البشرية حسبما يقول الطيب غريب مدير معابد الكرنك، فهو الذي بنى على كورنيش النيل بمدينة الأقصر، وتمت تسميته بـ"معابد الكرنك" لكونه يضم 11 معبداً داخله وليس معبد واحد كما يشاع، وكان إسمه فى الحضارة المصرية القديمة، معابد (آمون رع سيجم نحت) حيث تم تشييده ليكون دار لعبادة ثالوث طيبة المقدس، وهذا الثالوث مكون من الإله "آمون" وزوجته "موت" وابنهما الإله "خون سو"، كما يزور السياح بعد الكرنك معبد الأقصر على كورنيش النيل، وهو المعبد الذي تم تشييده فى عهد الملك أمنحتب الثالث لعبادة الإله آمون رع، علاوة على تأكيد نسبه للإله آمون، وذلك فى "1390-2353 ق.م".

ومن الجدير بالذكر إنه تشهد محافظة الأقصر حالة من زيادة الحركة السياحية الوافدة لمدن الصعيد السياحية ولاسيما الأقصر وأسوان بداية من شهر أغسطس الجاري، حيث أن مطار الأقصر يستقبل حاليا نحو 4 رحلات شارتر أسبوعية من أسبانيا، فضلا عن رحلتين أسبوعيتين من فرنسا، ورحلة من إيطاليا، فضلا عن الرحلات الأخرى القادمة من بعض دول جنوب شرق أسيا وأمريكا، كما أن هناك أعداد كبيرة من السياح الصينيين متواجدين حاليا بالأقصر، والسياح الماليزيين انطلقوا في القدوم بكثرة لزيارة الأقصر بداية من هذا العام، فالتخفيض الذي منحته وزارة السياحة على أسعار تذاكر دخول المناطق الأثرية بالأقصر وأسوان والمقدر بـ20% ساهم بنسبة كبيرة في تواجد السياح خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس، وسط مطالب للوزارة بمد هذا التخفيض حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل وحتى بداية الموسم الشتوي الجديد.