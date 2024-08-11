صحيفة الراى الكويتية تبرز تحذير الرئيس السيسى من تدهور الوضع الإنسانى بغزة

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أبرزت صحيفة الراي الكويتية الصادرة صباح اليوم الأحد، تحذير الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خطورة استمرار الحرب وتدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وذكرت الصحيفة تحت عنوان " السيسي يحذر من خطورة استمرار الحرب ويؤكد ضرورة الحفاظ على استقرار المنطقة"، أن الرئيس السيسي أكد خلال تلقيه اتصالا هاتفيا من الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، أمس على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، من خلال خفض التصعيد، سواء في الأراضي الفلسطينية أو إقليميا، بالنظر إلى خطورة الدخول في دائرة مفرغة، من «الرد والرد المضاد»، وبما لا يخدم مصالح كل شعوب المنطقة.

وتابعت الصحيفة، أن الرئيس القبرصي خريستودوليدس أكد دعم بلاده للبيان المصري - الأمريكي - القطري، في شأن استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار، في الدوحة الخميس المقبل.