صحة قنا: قافلة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية فى مركز دشنا

قنا - صابر سعيد

أعلن الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن إطلاق قافلة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بمركز دشنا لتقديم الخدمات المختلفة لتنظيم الأسرة، اليوم الأحد والإثنين.

وأوضح بدران، أن اليوم الأول يشهد قري أبومناع قبلي، الفاوية، أبومناع بحري، قري أبودياب شرق، أبودياب غرب، العطيات، العزب، واليوم الثاني قري فاو بحري، فاو قبلي، نجع عزوز، الشيخ علي شرق.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أن القافلة تقدم خدماتها للمواطنين مع العلاج المجاني والفحوصات وذلك في إطار دور الصحة في تقديم كافة خدماتها للمواطنين، ضمن الجهود الموسعة للإدارة المركزية لتنمية الأسرة بالوزارة في إتاحة الخدمات المختلفة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات المستهدفات بالقري.