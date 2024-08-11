صحة سوهاج: اجتماع موسع بمديرى الإدارات لمناقشة خدمات وحدات الرعاية

سوهاج محمود مقبول

عقدت مديرية الصحة بسوهاج، اجتماعا موسعا ترأسه الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج وبحضور الدكتور أحمد عبدالغني مدير الإدارة العامة للرعاية الأولية بوزارة الصحة والسكان، و مديري الإدارات الصحية بمراكز المحافظة.

تناول الاجتماع سبل تطوير ومتابعة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بوحدات الرعاية الصحية الأولية وخاصة وحدات التطوير.

ومن جانبه شدد وكيل صحة سوهاج علي المتابعة المستمرة للخدمات والانضباط ومتابعة التردد اليومي لوحدات الرعاية الأولية وتوفير كل الدعم لها لتكون قادرة على تقديم الخدمات الصحية المنوطة بها.

وأكد الدكتور أحمد عبدالغني علي المتابعة الدائمة والدقيقة للملفات العائلية بالوحدات و كذلك متابعة خدمة الأخصائي لما لها من أهمية كبيرة لخدمة المرضي وتسهل حصولهم علي الخدمة الطبية المتخصصة، وتكثيف خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة والوصول لجميع المواطنين المستهدفين و تقديم الخدمة لهم من خلال حملة 100 يوم صحة مشيداً بأداة عدد من الوحدات وتميزها لافتاً إلى تقديم أوجه الدعم للوحدات لتكون قادرة علي تقديم الخدمة الصحية.