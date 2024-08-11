صحة القليوبية: 100 يوم صحة قدمت أكثر من 656 ألف خدمة طبية خلال 10 أيام

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، تقديم 656449 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس السبت 10 أغسطس، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح وكيل الوزارة، أن الحملة قدمت أمس السبت 87957 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 211226 خدمة من خلال قطاع الرعاية الأساسية، و131903 خدمة من خلال قطاع تنظيم الأسرة.

وأضاف، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 105833 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 81243 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 66141 خدمة تنوعت ما بين 65517 تطعيمات روتينية و413 مرور علي المنشآت الغذائية، بالإضافة إلي 211 مرورا خاص بأعمال صحة البيئة، إلى جانب تقديم 54623 خدمة لرعاية الأمومة والطفولة، والكشف عن 4308 مواطنين خلال القوافل العلاجية، بالإضافة إلي 1172 خدمة خاصة بمكافحة الأمراض المتوطنة.

وتابع وكيل الوزارة، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».