صحة الإسماعيلية: ضبط 5 أطنان أغذية فاسدة فى حملة بالقصاصين

الإسماعيلية-صبرى غانم

صرحت الدكتورة ريم مصطفي وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أنه تمكن مكتب مراقبة الأغذية بالقصاصين خلال الحملة التى شنها اليوم برئاستها من ضبط والتحفظ علي 5750 كيلوجراما أغذية فاسدة وتالفة وغير محتفظة بالخواص الطبيعية واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض علي النيابة العامة.

وأضافت وكيل وزارة الصحة، أن الحملة قامت بالمرور علي معمل وورشة تصنيع مخللات غير مرخصة وتقوم بتصنيع وتعبئة المخللات دون وجود معايير أو اشتراطات صحية سليمة وفي ظروف تصنيعية وتخزينية سيئة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر جنح صحية لعدم وجود شهادات صحية وعدم نظافة المنشأة والتوصية بالغلق لوجود خطر داهم علي الصحة العامة في المنشأة، وذلك طبقا للقوانين والقرارات الوزارية فى هذا الشأن للمخالفات المضبوطة، كما تم سحب عينات من جميع الأصناف الموجودة وإرسالها للمعامل لاختبار الصلاحية.

تمت الحملة تحت إشراف الدكتورة مى سامى مدير إدارة الطب الوقائي الدكتورة سمر حامد مدير إدارة مراقبة الأغذية والدكتور محمد ابراهيم مدير الادارة الصحية بالقصاصين وعضوية أشرف عبدالرافع الديبه مراقب عام الأغذية بالإدارة وعبدالله موسي مفتش الأغذية.

يأتى ذلك وفق توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتكليفات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية والأسواق، للتأكد من وصول غذاء آمن للمواطنين.

وأكدت وكيل وزارة الصحة، استمرار الحملات المكثفة والتى تأتى فى إطار خطة وزارة الصحة بالتفتيش على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.