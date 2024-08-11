شرطة المرافق بالأقصر تضبط وتحرر 82 محضرا ومخالفة متنوعة بمدن الأقصر والبياضية

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال شرطة المرافق بمديرية أمن الأقصر، حملات صباحية ومسائية بمدينتي الأقصر برئاسة اللواء الدكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر والبياضية برئاسة محمود شاهين رئيس مدينة البياضية، حيث ضبط وتحرير 82 محضر ومخالفة متنوعة.

واستهدفت الحملة الشوارع الرئيسية والجانبية والميادين بكلا المدينتين، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 16 محضر إشغال، و7 محاضر باعة جائلين، و13 محضر مضبوطات متنوعة، و4 محاضر نظافة عامة، و42 محضر إزالات إدارية، وذلك فى ضوء توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية لضبط المخالفين والمتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات، ومراجعة التزام المحلات التجارية والمقاهي بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام، ووفقاً لتكليفات اللواء محمد الصاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر في ضبط كل ما يخل بالأمن العام ومنع الأنشطة المخالفة وتحقيق الانضباط والقضاء على كافة المظاهر العشوائية والتصدي للمخالفات في المهد.

فيما قاد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الأحد، جولة ميدانية برفقة اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، تفقد خلالها أعمال التوسع في زراعة الأشجار وزيادة المساحات الخضراء، حتى تكون متنفساً لأهالي الأقصر، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لأعمال رفع كفاءة شوارع الفنون والمنشية والتليفزيون، وأعمال مبادرة "100 مليون شجرة" بمدينة الأقصر.

وخلال الجولة تابع المحافظ أعمال إنشاء أحواض زرع جديدة استهدفت الجزر الجانبية بشارع مدرسة الفنون، لافتاً إلى أنه تم إنشاء أحواض بعدد حوالى (40) حوض تقريبا من الجانبين للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمدينة من خلال تكثيف المساحات الخضراء وزراعة الأشجار.