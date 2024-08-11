سماع دوى انفجار فى مدينة أوكرانية ورصد 35 مسيرة فى الأجواء

أحمد علوى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل عن دوي انفجار بمدينة كريفي ريه الأوكرانية، وانقطاع الكهرباء عن بعض مناطق كييف.

كما سمع دوي انفجار في مدينة خاركيف الأوكرانية، ورصد حوالي 35 مسيرة في الأجواء الأوكرانية، حسبما أفادت القاهرة الإخبارية.