اليوم السابع
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سماع دوى انفجار فى مدينة أوكرانية ورصد 35 مسيرة فى الأجواء

الأحد، 11 أغسطس 2024 01:39 ص
سماع دوى انفجار فى مدينة أوكرانية ورصد 35 مسيرة فى الأجواء الحرب الروسية الأوكرانية
أحمد علوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل عن دوي انفجار بمدينة كريفي ريه الأوكرانية، وانقطاع الكهرباء عن بعض مناطق كييف.

كما سمع دوي انفجار في مدينة خاركيف الأوكرانية، ورصد حوالي 35 مسيرة في الأجواء الأوكرانية، حسبما أفادت القاهرة الإخبارية.







خاركيف

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الحرب فى أوكرانيا

روسيا




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