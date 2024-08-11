اليوم السابع
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الأحد، 11 أغسطس 2024 08:07 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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سلطنة عمان وإندونيسيا تبحثان تعزيز التعاون فى مجالات الطاقة والمعادن

الأحد، 11 أغسطس 2024 08:00 ص
سلطنة عمان وإندونيسيا تبحثان تعزيز التعاون فى مجالات الطاقة والمعادن سلطنة عمان
أ ش أ

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بحث وزير الطاقة والمعادن العماني المهندس سالم العوفي، خلال لقائه في العاصمة الأندونيسية جاكرتا، مع نظيره الإندونيسي عارفين تصريف، تعزيز أواصر التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الطاقة والمعادن.

وقام المهندس سالم العوفي والوفد المرافق له، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية، بزيارة عدد من الشركات الرائدة في مجال الطاقة، للإطلاع على ما تقدمه من ابتكارات ومشروعات رائدة، والتعرّف على أحدث التقنيات والمشاريع التي تطبقها في مجال الطاقة.

وتضمّنت الزيارة أيضا عدة لقاءات مع المسؤولين الإندونيسيين، إضافة إلى تقديم عدد من العروض المرئية للجانب الإندونيسي تركزت على تعزيز فرص التعاون وتبادل الخبرات في قطاعات الطاقة والمعادن بين البلدين.







سلطنة عمان وإندونيسيا

سلطنة عمان

إندونيسيا

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