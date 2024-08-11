سقوط تاجر "الأستروكس" قبل ترويجه بين زبائنه فى بولاق الدكرور.. تفاصيل

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من ضبط تاجر مواد مخدرة، بحوزته كمية من مخدر الأستروكس، قبل ترويجها بين عملائه في بولاق الدكرور، واعترف المتهم بحيازة المخدر للاتجار به، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.



تم القبض على المتهم بعد ورود معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تكشف عن تورط عاطل سابق اتهامه في عدة قضايا، بالاتجار بالمواد المخدرة، خاصة الإستروكس، وترويجها بين عملائه ببولاق الدكرور.



عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته كمية من مخدر الإستروكس، ومبلغ مالي وهاتف محمول للتواصل مع عملائه.



اعترف المتهم أمام رجال المباحث بالاتجار بالمخدر المضبوط، والمبلغ المالي من حصيلة ترويجه، وأرشد المتهم عن مصدر حصوله على المخدر، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

