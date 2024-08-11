زيلينسكي: روسيا ربما استخدمت صاروخا كوريا شماليا فى غارة على كييف

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن القوات الروسية ربما استخدمت صاروخًا كوريًا شماليًا خلال غارة جوية شنتها ليلًا على منطقة كييف، أسفرت عن مقتل أب وابنه البالغ من العمر أربع سنوات.

وكتب زيلينسكي - على وسائل التواصل الاجتماعي - "وفقًا للمعلومات الأولية، استخدم الروس صاروخًا كوريًا شماليًا في هذا الهجوم - إنها ضربة متعمدة أخرى ضد أوكرانيا"، بحسب وكالة أنباء أوكرينفورم الأوكرانية. وأضاف: "لا يزال خبراء المتفرجات يعملون لتحديد بيانات هذا الصاروخ بدقة".

من ناحية أخرى، أكد الرئيس الأوكراني - في كلمة عبر حسابه على منصة "إكس" - أن بلاده "تدفع بالحرب إلى داخل أراضي العدو"، وذلك مع تواصل التوغل الأوكراني في منطقة كورسك الحدودية الروسية.

وشكر زيلينكسي "جميع وحدات القوات المسلحة الأوكرانيا التي تجعل هذا ممكنًا"، وقال إن "أوكرانيا تثبت أن باستطاعتها حقًا إعادة إرساء العدالة وضمان الضغط اللازم على المعتدي".