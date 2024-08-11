روسيا تحث إسرائيل على الامتناع عن مهاجمة المنشآت المدنية في غزة

أحمد علوى

دعت روسيا، إسرائيل إلى الامتناع عن مهاجمة المنشآت المدنية في قطاع غزة، محذرة من أن المآسي المشابهة للهجوم المميت على مدرسة في غزة تقوض الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن في أقرب وقت ممكن.



ودعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، وفق وكالة أنباء (تاس) الروسية، الجانب الإسرائيلي إلى الامتناع عن الهجمات على المرافق المدنية "والتي لايمكن تبريرها"، مستشهدة ببيانات تشير إلى أن عدد قصف مراكز اللاجئين خلال الشهر الماضي وحده بلغ 13 مرة.



وتابعت زاخاروفا:" المآسي المشابهة لما حدث اليوم في مدرسة (التابعين) تقوّض الجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد في منطقة الصراع الإسرائيلي -الفلسطيني، ووقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن وتبادل الأشخاص المحتجزين".



وأكدت زاخاروفا موقف روسيا المبدئي والثابت بشأن الحاجة إلى الإمتثال الصارم للقانون الإنساني الدولي.