رفع 750 حالة إشغال للمحال التجارية والباعة الجائلين بحى الهرم

كتبت - مرام محمد

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الأحياء والمراكز بعدم السماح بوجود الإشغالات والتعديات للمحال والمنشآت التجارية على الطريق العام لتسهيل حركة سير المواطنين.

وفي ذلك الإطار، واستجابة للمواطنين، شن حي الهرم حملة مكبرة لرفع كافة التعديات التابعة للباعة الجائلين والمحال التجارية والمطاعم والكافيهات من الطريق العام بمنطقة الطوابق والمنشية بفيصل.

وأسفرت الحملات عن رفع 750 حالة إشغال للطريق، شملت كراسي واستاندات ووسائل لعرض المنتجات، وقد تم مصادرتها مع تحقيق الانضباط بالشارع إلى جانب إزالة التندات والبروز والإعلانات المخالفة والحواجز الحديدية، وذلك بمتابعة من طه عبد الصادق رئيس حي الهرم، وبالتعاون مع شرطة المرافق.

وشملت الحملات ضبط والتحفظ على 9 مركبات توك توك للسير بالشارع الرئيسي بالمخالفة للقرارات الصادرة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.