رئيس جامعة بنى سويف يعتمد حركة مديرى الكليات ومساعديهم.. اعرف التفاصيل

بنى سويف هانى فتحى

اعتمد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، حركة مديرى الكليات على مستوى الجامعة، وتضمن القرار رقم 387 والصادر اليوم تعين قائم بأعمال أمين مساعد الـ 330 فدان، بشرق النيل التابعة للجامعة ويتولى الإشراف عليها حسام انور وقائم بأعمال أمين مساعد مجمع التعليم الصناعى، محمد مجدى وقائم بأعمال مدير عام الشؤون الإدارية انجى هانى وقائم باعمال امين مساعد غرب النيل سعيد الكومى وقائم بأعمال مدير عام المكتبات أسامة حسنى عبدالوهاب.

وجاء بالقرار تعيين سهيلة جمال مدير كلية علوم الأرض ومحمد سيد فهيم مساعد مدير كلية علوم الأرض، وفى كلية الآداب شيرين جاد ، ومساعد المدير احمد جابر وكلية التجارة جميل عادل ومساعد لمدير الكلية هانى نظمى وتعيين مدير لكلية العلوم خالد عوض إبراهيم ومساعدا له فدوا امين واختيار مدير لكلية الحقوق ايمان يحى ومساعدا له هانى قرنى واختيار مديرا لكلية الصيدلة سيد حامد ومساعدا له محمد على وكلية التربية محمد عبده ومساعد له دعاء محمد .



كما شمل القرار تعيين مديرا لكلية الطب البشرى نجلاء أحمد محمد ومساعدا لها ايمان مصطفى كما تم اختيار مدير لكلية الطب البيطرى رضوان رجب بكر ومساعدا له علاء محمود أحمد أمين والإبقاء على مدير كلية الإعلام محمد على خليفه، وكلية السياحة والفنادق أحمد ابراهيم وكلية الألسن حكيم داود سليمان وكلية التكنولوجيا والتعليم ياسر محمد محمود ومساعد للمدير امال محمد وكلية السياسة والاقتصاد محمود زيدان ومساعدا له محمد جميل وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى هشام عبدالسلام واختيار مدير لكلية التربية للطفولة المبكرة احمد كمال سيد وكلية العلوم الصحية التطبيقية رباب سعيد وكلية طب الأسنان مروه معروف وكلية الفنون التطبيقية خالد صابر أحمد وكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة محمد فكرى بهنساوى ومساعدا له محمد عادل وكلية التمريض هانى رفعت ومساعدة له ايمن رشدى .



كما تضمن القرار الذي اعتمده رئيس جامعة بنى سويف تعين مديرا لكليات العلاج الطبيعى ابراهيم محمد فؤاد ومساعد له غادة محمد وكلية الهندسة محمد سيد سليم ومساعدا له مندى محمد طلبه وكلية الخدمة الاجتماعية التنموية مروه ماجد ومساعدة له غادة سيد محمد وكلية الزراعة امل احمد حسين ومساعد لها كريمة عبدالعال وكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء معوض مصطفى وكلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة شيماء جابر وكلية التربية الرياضية اسامة خميس ومساعدة له هاجر نجيب عبدالحميد ومعهد المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقوى احمد محمد ومعهد أبحاث وتطبيقات الليزر ايمن صلاح عبدالحليم ومعهد النباتات الطبية والعطرية مصطفى سيد ومعهد أبحاث علوم المسنين ابراهيم كمال ومركز المؤتمرات ودار الضيافة أشرف فاروق فهمى ومساعدا له احمد سيد واختيار مدير المستشفى الجامعى سرحان محمد عمر ومركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس شريهان محمد شوقى ومديرا لإدارة الوافدين أحمد عيد حسين وإدارة الموارد البشرية هشام صلاح ومركز التعليم المدمج ربيع عمر واختيار مديرين للمدن الجامعية رمضان حسن عبدالمجيد ومعهد التمريض إيمان عطية إمام ومديرا التوجيه المالى والإدارى حسنى عبدالوهاب ومركز الاختبارات بمجمع التعليم الصناعى سحر محمد محمود ومدير ادارة الصناديق الخاصة محمد سيد امام ومدير ادارة السلامة محمد عادل احمد وادارة الشؤن المالية صلاح محمود ودير وحدة الورش حسام معوض ودير مركز الطباعة والنشر وجدى كمال سيد ومديرادارة رعاية الشباب محمد فاروق ومدير الشعب والبرامج نهلة احمد عبدالوهاب ومدير مركز الانتاج مها نمختار ومدير ادارة الدراسات العليا جيهان عليوه ومدير المعامل المركزية داء عبدالجواد



وتضمن القرار الذي اعتمده رئيس الجامعة اختيار مديرين لإدارة الصناديق الخاصة محمد سيد إمام وإدارة رعاية الشباب محمد فاروق وإدارة السلامة والصحة المهنية محمد عادل أحمد محمد وإدارة الشؤون المالية صلاح محمود وحدة الورش حسام معوض محمد وإدارة المخازن والمشتريات نهى محمد عبدالحكيم وإدارة مشروعات البيئة زينب رجب مبروك .