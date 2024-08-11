اليوم السابع
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رئيس جامعة بنى سويف يستقبل وفد وزارة المالية لبحث ودعم سبل التعاون

الأحد، 11 أغسطس 2024 01:30 م
رئيس جامعة بنى سويف يستقبل وفد وزارة المالية لبحث ودعم سبل التعاون جانب من اللقاء
بنى سويف - هانى فتحى

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استقبل الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، وفد وزارة المالية لبحث ودعم سبل التعاون بين الجانبين، حيث ضم الوفد الدكتور احمد هريدي وكيل أول وزارة المالية بالقاهرة، عبير محمد عبد الرؤف وكيل وزارة المالية ببني سويف، إيهاب ابراهيم السيد وكيل المديرية المالية ببني سويف، رشا عادل مصطفي مدير مكتب وكيل وزارة المالية ببني سويف، وحضر اللقاء الدكتور شعبان مبارز المستشار المالي لرئيس الجامعة، عادل حسين محمد مدير عام الوحدة الحسابية الرئيسية بالجامعة.

وأكد رئيس الجامعة، أهمية التعاون بين الجامعة ووزارة المالية باعتبار الجامعة بيت خبرة علمية تسهم في رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة ودعم الكوادر الشابة من خلال قطاع الدراسات العليا، والبرامج المهنية. واستضافة الجامعة للفعاليات التي تنظمها وزارة المالية للعاملين على مستوى المحافظة، مثمناً التعاون  بين الجانبين على مستوى كافة المجالات وخاصة مجال التدريب.

ووجه الوفد الشكر والتقدير لرئيس الجامعة، لحسن الاستقبال والاستضافة، آملين استمرار التعاون البناء بين الجانبين.

 







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