اليوم السابع
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خلال ساعات.. نظر محاكمة 3 متهمين بقضية "خلية الشروق الثانية"

الأحد، 11 أغسطس 2024 04:00 ص
خلال ساعات.. نظر محاكمة 3 متهمين بقضية "خلية الشروق الثانية" المستشار حماده الصاوى- أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تنظر محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم محاكمة 3 متهمين لاتهامهم مع آخرين سبق الحكم عليهم بالانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية رقم 6607 لسنة 2022 جنايات الشروق، 919 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية الشروق الثانية".

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السيد.

ووجه للمتهمين العديد من التهم، منها أولا، المتهمون من الأول وحتى السادس، تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وفيما وجه للمتهمين من السابع وحتى الحادى عشر، تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وفيما وجه للمتهمين من الأول وحتى السابع ومن التاسع وحتى الحادى عشر تهم تمويل جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ووجه للمتهم التاسع تهم تصنيع طائرة لا سلكية، وتلقى المتهمين من التاسع وحتى الحادى عشر تدريبات على تصنيع الأسلحة والمتفجرات

 







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المستشار حمادة الصاوى

المستشار حماده الصاوى




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