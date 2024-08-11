حماس: ندعو مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة واتخاذ قرار يلزم الاحتلال بوقف العدوان

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن حماس تدعو مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة واتخاذ قرار تحت البند السابع يلزم الاحتلال بوقف العدوان والإبادة التي يمارسها في غزة، وجرائم الحرب والإبادة التي يمارسها الاحتلال في غزة لم تكن لتتواصل لولا دعم عواصم غربية وعلى رأسها واشنطن.

وقالت حركة حماس إننا ندعو جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لعقد اجتماع عاجل واتخاذ قرارات فاعلة تقود إلى وقف العدوان والإبادة المتواصلة.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

