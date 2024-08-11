اليوم السابع
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الأحد، 11 أغسطس 2024 01:12 م
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تنفيذًا لتوجيهات الوزير جبران..

جولة لمكتب التمثيل العمالي بالأردن لتوعية العمال المصريين بالحقوق والواجبات

الأحد، 11 أغسطس 2024 12:10 م
جولة لمكتب التمثيل العمالي بالأردن لتوعية العمال المصريين بالحقوق والواجبات عمال مصريين
كتبت آية دعبس

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نظم مكتب التمثيل العمالي بالمملكة الأردنية الهاشمية، جولة في مواقع عمل، داخل "المملكة"، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد جبران وزير العمل ، بتكثيف جهود مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج ، لتقديم كافة أشكال الدعم والرعاية والحماية والتوعية للعمال المصريين، في نطاق عمل تلك المكاتب التي يصل عددها إلى 9 مكاتب، في بلدان عربية ، وأوروبية.

وبحسب بيان صحفي اليوم الأحد ،قال محمود فهمي عطا رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن :إن "المكتب" تواجد وسط عمال مصريين، في منطقتي دابوق، واللويبدة،الكثيفة بالعمالة بالمصري ،وجرى فتح حوار معهم ،لتفعيل طُرق التواصل ،والتوعية بالحقوق والواجبات ،وبالتشريعات الأردنية في مجال العمل ،وكذلك للإطمئنان،على توافر كافة وسائل السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل والإنتاج ..وإسمعت قيادات "المكتب العمالي" ،من العمال المصريين ،إلى بعض التحديات التي تُواجههم،ورؤيتهم فيها،وإتفقوا على تكثيف التواصل ،لمواجهتها.







وزير العمل

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