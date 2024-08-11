جامعة الزقازيق تبدأ التحقيق مع الخريج صاحب وصلة الرقص الشعبى وأساتذة الكلية

الشرقية - إيمان مهنى

باشرت جامعة الزقازيق، اليوم الأحد، أولي أيام التحقيقات في ملابسات واقعة قيام خريج بوصلة رقص شعبي علي أغاني مهرجانات خلال حفل تخرجه، التي أثارت استياء المواطنين خلال الأيام الماضية.

ومن المقرر أن تقوم اللجنة القانونية المكبرة، بالتحقيق في الواقعة والاستماع إلي أقوال الخريج صاحب الواقعة، ومنصة الحضور من أساتذة الكلية، ومنظم الحفل، ومصور مقطع الفيديو المتداول، وعدد من الخريجين الذين حضروا الواقعة، ذلك لتحديد ملابسات الواقعة واتخاذ ما يلزم من قرارات في ضوء ذلك.

بحسب ما ورد من معلومات، أن الحفل كان يسير بشكل طبيعي باغاني ليس بينها مهرجانات، الإ أنه فور قيام المنصة نداء اسم صاحب الواقعة، لاستلام شهادته، أطلقت أغنية مهرجانات وقدم وصلته من الرقص الشعبي.

عقب تداول مقطع الفيديو الذي وثق الواقعة، وإثارته للجدل علي مواقع التواصل الاجتماعي، أصدرت بيانا جاء فيه: إيماءاً إلى الفيديو المتداول على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى حول واقعة تجاوز أحد الخريجين والخروج عن التقاليد والأعراف الجامعية بإحدى حفلات التخرج بقاعة الاحتفالات الكبرى باستاد جامعة الزقازيق.



وتؤكد الجامعة على أهمية التمسك بالتقاليد والأعراف الجامعية والأخلاقيات والأداب العامة بالمجتمع، والتى يتم ترسيخها فى نفوس أبنائها من الطلاب والطالبات، ونود التنويه أن هذه الواقعة هى تصرف فردى للتعبير عن فرحة طالب بتخرجه ولكنها خرجت عن السياق العام والمألوف بشكل لا يتوافق مع خصوصية ومكانة الجامعة كبيت للعلم والعلماء، وبناءاً على ما سبق تم بحث الموضوع، وإحالته للتحقيق.