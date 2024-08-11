جامعة الإسكندرية تخصص 8 معامل تنسيق للمرحلة الأولى من الثانوية العامة

الإسكندرية - أسماء على بدر

تبدأ معامل الكمبيوتر بجامعة الإسكندرية، استقبال طلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة، غداً الإثنين، لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات المختلفة.

وأشار الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، إلى أنه تم تخصيص 8 معامل تضم 200 جهاز كمبيوتر للطلاب لتسجيل رغباتهم مجانًا، وأوضح أن هذه المعامل تتوزع في كليات الآداب، التربية، السياحة والفنادق، علوم الشاطبي، علوم محرم بك، الهندسة، التربية الرياضية بنين، والمدينة الجامعية طالبات بسموحة.

من جانبه، قال الدكتور على عبد المحسن، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن هذه المعامل متاحة طوال فترة التنسيق اعتباراً من التاسعة صباحا وحتى الثالثة ظهراً، ويتواجد بها مجموعة من الإداريين المؤهلين للتعامل مع الحاسب الآلي، ومواقع التنسيق الإلكتروني لتقديم الدعم الفني للمترددين من الطلاب، موضحاً أنه تم تزويد أجهزة كمبيوتر بإنترنت عالي السرعة، لتسهيل التسجيل على الطلاب وضمان عدم الازدحام.