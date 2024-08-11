اليوم السابع
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تنسيق الجامعات 2024.. مواعيد استقبال الطلاب بمعامل التنسيق لتسجيل الرغبات

الأحد، 11 أغسطس 2024 10:18 ص
تنسيق الجامعات 2024.. مواعيد استقبال الطلاب بمعامل التنسيق لتسجيل الرغبات موقع التنسيق الإلكترونى
محمد صبحى

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تستعد معامل تنسيق الجامعات الحكومية غدا الإثنين، لاستقبال طلاب المرحلة الأولى للتنسيق لتسجيل الرغبات، إذ تفتح المعامل أبوابها فى تمام الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى الثالثة عصرا.

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد وجه بإتاحة كافة المعلومات وتقديم كافة التيسيرات لمساعدة طلاب الثانوية العامة على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني، وتعريف الطلاب بأماكن معامل الحاسب الآلي التي يمكن للطلاب استخدامها بجميع الجامعات الحكومية، وذلك لمساعدة الطلاب طوال فترة التنسيق الإلكتروني؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وأوضح الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن هناك نحو 100 معمل في جميع الجامعات الحكومية جاهزة لاستقبال الطلاب لمساعدتهم طوال فترة التنسيق، بالإضافة إلى مرشدين لمساعدة طلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة المصرية بداية من غدًا الإثنين الموافق 12 أغسطس الجاري، لتسجيل رغباتهم بتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي الجديد 2024/2025.

 







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