تنسيق الجامعات 2024.. خريطة البرامج الدراسية بكليات التجارة

كتب محمد صبحى

تزامنا مع قرب انطلاق المرحلة الأولى لـ تنسيق القبول بالجامعات، والتى من المقرر أن تبدأ أعمالها غدا الإثنين، ينشر "اليوم السابع" خريطة البرامج الدراسية الخاصة بكليات التجارة.



تعتبر كليات التجارة من الكليات التي تستقطب عددا كبيرا لها من الطلاب، حيث يسعى الآلاف من طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة دخول الكلية لما تقدمه من برامج متعددة ومتنوعة، تساعد الطلاب على مواكبة سوق العمل الحالي الذي يتوافر فيه بكثرة هذا المجال من خلال إدارة الشركات والعمل بالبنوك وتحليل البيانات وغيره من الوظائف.



وفي التقرير التالي، نستعرض لكم البرامج الدراسية بالكلية في الجامعات المختلفة وشروط الالتحاق بالإضافة إلى فرص توظيفهما:



جامعة القاهرة:



مجموعة الدراسة باللغة الإنجليزية:

تبلغ عدد ساعات البرنامج 120 ساعة معتمدة، ويشترط للالتحاق أن يكون الطالب قد تم ترشيحه للقبول كطالب بالمستوى الأول بالكلية ويتقدم الطالب من خلال الموقع الرسمي بتسجيل بياناته كاملة ويقوم بطباعة طلب الالتحاق، بالنسبة لطلاب شهادة الثانوية العامة أو الشهادات الثانوية الأجنبية والعربية أن يكون حاصلا على 40/50 درجة على الأقل في مادة اللغة الإنجليزية، بينما فرص التوظيف التي يقدمها البرنامج لسوق العمل كالهيئات والمؤسسات الحكومية التجارية وكبرى الشركات والبنوك الاستثمارية والبورصة ومكاتب الصرافة والعملات ومكاتب الحسابات والتأمين والمعاشات.





برنامج الدراسة المشتركة مع جامعة جورجيا:

تبلغ عدد ساعات البرنامج 120 ساعة معتمدة، ويشترط للالتحاق أن يكون الطالب قد تم ترشيحه للقبول كطالب بالمستوى الأول بالكلية ويتقدم الطالب من خلال الموقع الرسمي بتسجيل بياناته كاملة ويقوم بطباعة طلب الالتحاق، بالنسبة لطلاب شهادة الثانوية العامة أو الشهادات الثانوية الأجنبية والعربية أن يكون حاصلا على 40/50 درجة على الأقل في مادة اللغة الإنجليزية، بينما فرص التوظيف التي يقدمها البرنامج لسوق العمل كالهيئات والمؤسسات الحكومية التجارية وكبرى الشركات والبنوك الاستثمارية والبورصة ومكاتب الصرافة والعملات ومكاتب الحسابات والتأمين والمعاشات.





برنامج دراسة العلوم الاكتوارية:

تبلغ عدد ساعات البرنامج 120 ساعة معتمدة، ويشترط للالتحاق أن يكون الطالب قد تم ترشيحه للقبول كطالب بالمستوى الأول بالكلية ويتقدم الطالب من خلال الموقع الرسمي بتسجيل بياناته كاملة ويقوم بطباعة طلب الالتحاق، بالنسبة لطلاب شهادة الثانوية العامة أو الشهادات الثانوية الأجنبية والعربية أن يكون حاصلا على 40/50 درجة على الأقل في مادة اللغة الإنجليزية، بينما فرص التوظيف التي يقدمها البرنامج لسوق العمل كالهيئات والمؤسسات الحكومية التجارية وكبرى الشركات والبنوك الاستثمارية والبورصة ومكاتب الصرافة والعملات ومكاتب الحسابات والتأمين والمعاشات.



جامعة الإسكندرية:



برنامج البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة (برنامج التعليم باللغة الإنجليزية والفرنسية – برنامج خاص):

يبلغ عدد ساعات البرنامج 136 ساعة معتمدة وفق الخطة الدراسية لكل برنامج، ويشترط للالتحاق أن يتم ترتيب الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية تنازلياً على أساس مجموع اعتبارى يتكون من ( مجموع الثانوية العامة + درجة اللغة الأجنبية بالكامل )، ويتم اختيار الطلاب المقبولين في حدود 2000 طالب من اجمالي الطلاب المقبولين كطلاب ( انتظام - انتساب موجه ) بالكلية .

بالنسبة لطلاب شهادة الثانوية العامة فشروط برنامج اللغة الإنجليزية ألا تقل نسبة نجاح الطالب في مادة اللغة الإنجليزية في شهادة الثانوية العامة عن 80%، ويتقدم للالتحاق بالشعبة الفرنسية الطلاب المصريون خريجي المدارس الفرنسية بشرط أن يكون الحد الأدنى لدرجة اللغة الفرنسية في شهادة الثانوية العامة %80%، وان يكون حاصلاً على شهادة DELF B2.

بالنسبة لشهادات الثانوية الأجنبية والعربية فطلاب الشهادات المعادلة من الدول العربية تطبق عليهم نفس قاعدة طلاب الثانوية العامة، ويقبل طلاب الشهادات المعادلة الأجنبية بشرط الا يقل تقدير الطالب في اللغة الإنجليزية في شهادة American Diploma عن B ، وألا يقل تقدير الطالب في اللغة الإنجليزية في شهادة IGCSE عن B ، ويخضع الطلاب المتقدمون لاختبار تحريرى في اللغة الفرنسية تحت أشراف المركز الثقافي الفرنسي، ويتيح البرنامج فرص توظيف كالعمل بالبنوك والشركات والمؤسسات المالية والجمارك والضرائب.



جامعة عين شمس:



برنامج الدراسة باللغة الإنجليزية:

تنقسم الشعبه إلى عدد (2) برنامج للحصول على درجة البكالوريوس هما برنامج المحاسبة وبرنامج إدارة الأعمال، وتكون مدة الدراسة (4) أعوام جامعيه مقسمة على 8 فصول دراسيه ، ويشترط للالتحاق بالبرنامج لطلاب شهادة الثانوية العامة ولشهادات الثانوية الأجنبية والعربية بطاقة الترشيح من مكتب التنسيق تفيد ترشيح الطالب للكلية، وحصول الطالب على 80% على الأقل في اللغة الإنجليزية، بالنسبة لطلاب الشهادات الأجنبية الحصول على تقدير C أو ما يعادلها على الأقل، بينما فرص التوظيف التي يقدمها البرنامج لسوق العمل هو إعداد خريجين قادرين على العمل في ظل المستجدات في سوق العمل.





برنامج الدراسة باللغة الفرنسية:

تبلغ سنوات الدراسة أربع سنوات، أولا شروط التقدم في البرنامج:- أن يكون الطالب مقبولا في الكلية نظامي.- أن يكون الطالب حاصلا على دبلوم إجادة اللغة الفرنسية DELF-B2، يعفى من هذا الشرط الطلبة الحاصلين على البكالوريا الفرنسية والبكالوريا الدولية باللغة الفرنسية.يقبل ملف الطالب ويعلق القبول لحين ورود بطاقة الترشيح.

ثانياً: معايير القبول بالبرنامج:

يتم ترتيب الطلاب المتقدمين للالتحاق بالشعبة ترتيبا تنازليا على أساس مجموع اعتباري مكون من 100 درجة موزعة كالتالي:

- نصف النسبة المئوية لنتيجة الطالب في شهادة الثانوية العامة من 50 درجة.

- درجة الاختبار التحريري للغة الفرنسية من 25 درجة (مع العلم بأن هذا الاختبار يتم وضعه و تصحيحه بمعرفة أساتذة اللغة الفرنسية بالمعهد الفرنسي بالقاهرة).

- درجة اختبار الرياضيات من 5 درجات.

- مقابلة شخصية من 20 درجة تعقد داخل الكلية مع لجنة مكونة من المنسق الأكاديمي المصري والفرنسي بالإضافة لأساتذة ممثلين لكل من جامعة عين شمس (كلية التجارة وكلية الألسن) ممثلى جامعة بواتييه بفرنسا وكذلك المعهد الفرنسي بالقاهرة.

بالنسبة للطلبة الوافدين من الدول الأفريقية الناطقة بالفرنسية يتم اجراء اختبار لهم في اللغة الانجليزية وذلك لسهولة متابعة المواد التي تدرس بالإنجليزية بالشعبة.

ويتيح البرنامج فرص للتوظيف متميزة في جميع الشركات متعددة الجنسيات وجميع البنوك.





برنامج محاسبة وتمويل - تسويق - أسواق ومؤسسات مالية -اقتصاد - إحصاء وبحوث عمليات - محاسبة ومراجعة.... باللغة الإنجليزية:

تبلغ عدد ساعات البرنامج 144 ساعة، ويشترط للاتحاق بالبرنامج بالنسبة لطلاب شهادة الثانوية العامة والشهادات الثانوية الأجنبية والعربية بطاقة الترشيح تفيد أن يكون الطالب قد تم ترشيحه للكلية، والحصول على 80% على الأقل من درجة اللغة الانجليزية أو تقدير (C)على الأقل في حالة الشهادات المعادلةIGCSE-American Diploma, IB..........etc.ويقدم البرنامج فرص توظيف كإعداد خريجين قادرين على مواكبة تطورات سوق العمل في مجالات المحاسبة والإدارة والاقتصاد.





برنامج محاسبة وتمويل - تسويق - اسواق ومؤسسات مالية -اقتصاد - إحصاء وبحوث عمليات - محاسبة ومراجعة.... باللغة العربية:

تبلغ عدد ساعات البرنامج 144 ساعة، ويشترط للالتحاق بالنسبة لطلاب شهادة الثانوية العامة وشهادات الثانوية الأجنبية والعربية أن يكون الطالب مرشحا للكلية عن طريق مكتب التنسيق، تقديم طلب داخلي للالتحاق ببرنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية، ويتم ترتيب الطلاب المتقدمين طبقا للأعلى في مجموع الثانوية العامة، واختيار الأعلى في المجموع وفقا للطاقة الاستيعابية المطلوبة ومع مراعاة الوزن النسبي لشعب الثانوية العامة المختلفة من الطلاب المتقدمين، كما يوفر البرنامج فرص التوظيف كإعداد خريجين قادرين على مواكبة تطورات سوق العمل في مجالات السوق العمل المحاسبة والإدارة والاقتصاد.





برنامج التعاون بين كلية التجارة جامعة عين شمس وجامعة كين وكلية أوشن الأمريكيتين:

تبلغ عدد ساعات الدراسة لتخصص الإدارة 147 ساعة معتمدة وتخصص المحاسبة 141 ساعة معتمدة، برنامج واحد = ثلاث درجات علمية :- درجة البكالوريوس من جامعة عين شمس.- درجة البكالوريوس من جامعة كين بالولايات المتحدة الأمريكية.- درجة الزمالة من كلية أوشن بالولايات المتحدة الأمريكية.

شروط الاتحاق بالبرنامج بالنسبة لطلاب شهادة الثانوية العامة وشهادات الثانوية الأجنبية والعربية:

- أولوية القبول في البرنامج للطلاب المرشحين من مكتب التنسيق أو المحولون إلى الكلية، طبقا للطاقة الاستيعابية بما يخدم أهداف البرنامج.

- يقبل البرنامج الطلاب الحاصلين على الحد الأدنى لقطاع كليات التجارة بالجامعات الحكومية المصرية من خلال تقدم الطالب بطلب على منصة التحويلات المركزية في حالة وجود طاقة استيعابية بالبرنامج.

- يتم المفاضلة بين المتقدمين وفقا للمجموع الاعتباري للطالب (مجموع الثانوية العامة + درجة اللغة الإنجليزية) وفي حالة تساوي المجموع الاعتباري تعطى أولوية القبول للطالب الحاصل على درجة أعلى في اللغة الإنجليزية.

- يشترط حصول الطالب على الحد الأدنى للقبول، بحيث يكون الطالب حاصل على 75% على الأقل من درجة اللغة الإنجليزية أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعادلة.

يوفر البرنامج للطلاب المهارات المطلوبة للمنافسة في أسواق الأعمال السوق العمل المحلية والدولية و التمويل والريادة العالمية بالإضافة إلى إتقان المهارات العامة والمهنية والشخصية والبراعة التكنولوجية مما يمكنهم من تقديم المشورة لصانعي القرار.



جامعة أسيوط:



برنامج نظم معلومات الأعمال (BIs):

تبلغ عدد ساعات البرنامج 143 للنظري و64 للعملي، ويتم قبول الطلاب فى ضوء قواعد مكتب التنسيق بالجامعات، كما يقبل الطلاب المحولين من كليات اخرى، إضافة إلى حصول الطالب على درجة اللغة الانجليزية المطلوبة (80% من النهاية العظمى)، وبالنسبة لطلاب شهادة الثانوية العامة من بين الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بجميع شعبها طبقا لأحكام المادة (75) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وشهادات الثانوية الأجنبية والعربية والشهادات المعادلة لها طبقا لأحكام المادة (75) من اللائحة التنفيذيه القانون تنظيم الجامعات.فرص التوظيف التي يقدمها البرنامج السوق العمل:يتميز خريجي برنامج نظم معلومات الأعمال (BIS) بتأهيله لكثير من فرص العمل المتنوعة والمختلفة بأسواق العمل المحلية والأقليمية والعالمية، حيث يوفر البرنامج خلفية قوية في المجالات التجارية، و يؤهل الدارس للعمل في المهن التي تتعلق بالمعلومات وتكنولوجيا الاتصال والتي أصبحت من سمات هذا العصر.ويتمتع خريج البرنامج أيضا بفرص تؤهله للعمل في التخصصات المهنية التالية في سوق العمل:- العمل بالشركات التكنولوجية وقطاع البنوك وشركات التأمين و مصلحة الضرائب و جميع الجهات الحكومية.- تصميم و برمجة التطبيقات المحاسبية الأدارية و المواقع .- إنشاء قواعد البيانات المتخصصة.- تحليل وتصميم النظم الأدارية والمحاسبية في مختلف الانشطة الاقتصادية .- تصميم شبكات المعلومات.- المحاسبة الإلكترونية المتخصصة.





برنامج نظم معلومات السياسات العامة:

تبلغ عدد ساعات البرنامج 143 ساعو معتمدة والتي تمثل 137 ساعة + 6 ساعات مشروع التخرج.يتم قبول عدد الطلاب يحدده سنويا مجلس الكلية بناءا على اقتراح مجلس إدارة برنامج نظم معلومات السياسات العامة، حيث يتم اختيار العدد المطلوب بالبرنامج من طلاب وطالبات والمفاضلة بينهم وفقا للمجموع الاعتباري (مجموع الطالب في الثانوية العامة + الدرجة التي حصل عليها الطالب مادة اللغة الإنجليزية).بالنسبة لطلاب شهادة الثانوية العامة يتم قبول الطلاب المرشحين للفرقة الأولى بكلية التجارة انتظام أو انتساب عن طريق مكتب التنسيق والمعدل ترشيحهم والطلاب المنقول قيدهم من كليات أخرى والمستوفيين لشروط القبول خلال العام الدراسي الحالي، وشهادات الثانوية الأجنبية والعربية يتم قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة لها طبقا لاحكام المادة (75) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.يكتسب خريج هذا البرنامج القدرة والمهارة التي تمكنه من العمل في مختلف المؤسسات والهيئات والقطاعات سواء كانت (الحكومية والخاصة والمجتمع المدني)، كما يمتلك خريج هذا البرنامج المتفرد معارف ومهارت وقدرات ما يؤهله من المنافسة والعمل الأسواق الأقليمية والدولية.وفيما يلى أبرز الوظائف التي يمكن أن يؤديها خريج هذا البرنامج سواء على المستوى المحلى أو الأقليمي أو الدولي:- محلل سياسات عامة.- متخصص في الأمن السيبراني- محلل نظم معلومات سياسات عامة.- أخصائي الحوكمة الإلكترونية.- متخصص في التسويق الالكتروني.- محلل بيانات.- محلل بيانات ضخمة.- أخصائي الضرائب الإلكترونية.- أخصائي الضرائب الإلكترونية.- متخصص نظم المعلومات.- محلل نظم معلومات الاستراتيجية.- محلل مالی مصرفي.- محلل أبحاث السوق.- متخصص في التحول الرقمي.- متخصص في نظم المعلومات الصحية.- متخصص في نظم المعلومات الإدارية.- متخصص في أمن البيانات والمعلومات.- متخصص في نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار من ب.- متخصص في وسائل الإعلام الرقمية ووسائل التواصل.- متخصص في نظم معلومات النقل الذكي.



جامعة المنصورة:



برنامج التمويل والاقتصاد:

تبلغ عدد ساعات البرنامج 156 ساعة معتمدة، يقبل البرنامج الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية بشرط استيفاء الحد الأدنى للقبول بالكلية أو الحد الأدنى لقطاع كليات التجارة انتظام، بالنسبة لطلاب شهادة الثانوية العامة وشهادات الثانوية الأجنبية والعربية يقبل البرنامج الطلاب بشرط استيفاء الحد الأدنى للقبول بالكلية أو الحد الأدنى لقطاع كليات التجارة انتظام، ويوفر فرص توظيف كالتأهيل للعمل في البنوك والمؤسسات المالية وسوق المال وإعداد دراسات الجدوى وتمويل المشروعات.



جامعة طنطا:



برنامج شعبة اللغة الإنجليزية:

تبلغ عدد ساعات البرنامج 140 ساعة معتمدة، ويتم قبول الطلاب الراغبين في الالتحاق بالبرنامج الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها طبقا لما يحدده المجلس الأعلى للجامعات المصرية والمرشحين للالتحاق بالكلية عن طريق الإدارة المركزية للطلاب الوافدين أو التحويل من أي من كليات التجارة الأخرى للالتحاق بالبرنامج أو التحويل من باقي الكليات بشرط استيفاء الحد الأدنى للقطاع التجاري ، ويتيح البرنامج فرص توظيف كإعداد خريج قادر على التعامل مع الأنظمة الحديثة والتطوير من خلال استغلال اللغة والقدرة على التواصل بها في مجال المحاسبة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص.





برنامج نظم معلومات الأعمال BIS :

تبلغ عدد ساعات البرنامج 129 ساعة معتمدة، ويتم قبول الطلاب الراغبين في الاتحاق بالبرنامج الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها طبقا لما يحدده المجلس الأعلى للجامعات المصرية والمرشحين للالتحاق بالكلية عن طريق الإدارة المركزية للطلاب الوافدين أو التحويل من أي من كليات التجارة الأخرى للالتحاق بالبرنامج أو التحويل من باقي الكليات بشرط استيفاء الحد الأدنى للقطاع التجاري، يتيح البرنامج إعداد خريج قادر على التعامل مع نظم المعلومات الحديثة والتطوير في مجال المحاسبة سواء في القطاع العام او القطاع الخاص.





برنامج المحاسبة والتمويل:

تبلغ عدد ساعات البرنامج 146 ساعة معتمدة، ويتم قبول الطلاب الراغبين في الاتحاق بالبرنامج الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها طبقا لما يحدده المجلس الأعلى للجامعات المصرية والمرشحين للالتحاق بالكلية عن طريق الإدارة المركزية للطلاب الوافدين أو التحويل من أي من كليات التجارة الأخرى للالتحاق بالبرنامج أو التحويل من باقي الكليات بشرط استيفاء الحد الأدنى للقطاع التجاري، يتيح البرنامج إعداد خريج قادر على التعامل مع نظم المعلومات الحديثة والتطوير في مجال المحاسبة سواء في القطاع العام او القطاع الخاص.



جامعة حلوان:



برنامج الأسواق والمنشآت المالية:

تبلغ عدد ساعات البرنامج 129 ساعة معتمدة، ويعتبر الالتحاق بالكلية من خلال مكتب التنسيق شعبة الانتظام والحصول على درجة اللغة الإنجليزية المحددة من خلال التنسيق الداخلي بالكلية، واجتياز المقابلة الشخصية وتحصيل المجموع الاعتباري المحدد من جانب التنسيق الداخلي بالكلية، ويضاف لشهادات الثانوية الأجنبية والعربية اجتياز درجة اللغة الإنجليزية المحددة من جانب وحدة التنسيق الداخلي بالكلية واجتياز المقابلة الشخصية، ويوفر فرص توظيف كمحلل مالي وخبير دراسات جدوى ومصرفی وإدارة الائتمان ومدير مالي.





برنامج نظم معلومات الأعمال BIS :

تبلغ عدد ساعات البرنامج 129 ساعة معتمدة، وتحدد القواعد الصادرة عن المجلس الاعلى للجامعات ومجلس الجامعة، ومجلس الكلية عدد من الشروط التي يتم على اساسها القبول ببرنامج نظم معلومات الأعمال، هي:

1. أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة في نفس العام الدراسي للقبول.

2. أن يكون الطالب مقبولا بكلية التجارة وإدارة الأعمال انتظام، وعن طريق مكتب التنسيق، وفى نفس عام التقدم، مع مراعاة ان الكلية لا تقبل طلاب الانتساب ببرنامج نظم معلومات الأعمال.

3. سيتحدد الحد الأدنى للقبول لدرجه اللغة الإنجليزية في ضوء مؤشرات التنسيق والقبول بالجامعات بما يتناسب مع المرحلة الحالية وبما يضمن تحقيق العدالة للطلاب، ويفضل خريجي المدارس التي تكون اللغة الأجنبية الأولى بها هي اللغة الإنجليزية، والحاصلون على شهادة الثانوية الإنجليزي IGCSE بشرط الحصول على تقدير C على الأقل في مادة اللغة الإنجليزية، والحاصلون على شهادة دبلوم المدارس الثانوية الأميريكية High School Diploma بشرط الحصول على تقدير C على الأقل في مادة اللغة الإنجليزية .

ويوفر البرنامج فرص توظيف لسوق العمل كإنشاء وتصميم وبرمجة المواقع الالكترونية، وإنشاء وتحليل وتصميم النظم الإدارية بمختلف أنشطتها ومجالاتها، وشركات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات المختلفة المحاسبة والمراجعة الإلكترونية المتخصصة.



جامعة جنوب الوادي:



بكالوريوس التجارة باللغة الإنجليزية:

تبلغ عدد ساعات الدراسة 192 ساعة نظرية 24 ساعة عملي، تقبل شعبة الدراسة باللغة الانجليزية الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسمين ( الأدبى - العلمي) والمرشحين لكلية التجارة بقنا عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.