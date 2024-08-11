تفاصيل جولة وزيرى الزراعة والرى فى مناطق وسط سيناء.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

أكد اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن الزراعة أحد دعائم التنمية على أرض سيناء، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بتنمية وتعمير سيناء خاصة منطقة وسط سيناء من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بها.

وأضاف المحافظ خلال مؤتمر جماهيري بتجمع النثيلة التنموي في منطقة وسط سيناء بمشاركة الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري وبحضور اللواء عاصم سعدون نائب المحافظ، الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء والقيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء المجموعة البرلمانية ومشايخ القبائل والعواقل، أن زيارة وزيري الري والزراعة الي المحافظة تأتي في إطار اهتمام الدولة بتنمية وتعمير سيناء وضمن توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز جهود التنمية الشاملة في سيناء.

وأشار المحافظ الي أن الدولة كان لديها رؤية استراتيجية في إعادة الاستقرار الي المحافظة من خلال القضاء على الإرهاب وتنفيذ المشروعات التنموية والتي جاء علي راسها التجمعات التنموية. وطالب المحافظ المزارعين بالحفاظ علي المياه والعمل بجد واجتهاد لتحويل سيناء من اللون الأصفر الي الأخضر، مشيرا الي ان سيناء عانت خلال السنوات الماضية من عدة حروب واخرها الحرب علي الإرهاب، وانه جاء الوقت للتنمية والتعمير. وأعلن المحافظ عن الحصول علي 4 تصديقات من وزيري الزراعة والري لصالح المواطن السيناوي، مشيرًا الي التعاون مع جميع الجهات والوزارات من اجل تنمية وتعمير سيناء وتسيير معيشة مواطنيها.

من جانبه، أعلن الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن توفير 500 ألف شتلة زيتون للمزارعين والمنتفعين بشمال سيناء، بجانب توفير سيارة بيطرية متنقلة لتوفير الخدمات البيطرية بمختلف مناطق شمال سيناء لدعم الثروة الحيوانية.

وأكد وزير الزراعة على أن هناك رؤية لفخامة السيد الرئيس لتنمية وتعمير سيناء تتمثل في التوسع في انشاء التجمعات التنموية والاهتمام بأهالي شبه جزيرة سيناء والمرأة السيناوية، معلنًا عن قيام كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات ومن بينها وزارة الزراعة بدعم رؤية فخامة الرئيس السيسي.

وأشار وزير الزراعة الي دعم مزارعي سيناء من خلال التنسيق مع وزارة الري لحفر آبار جديدة، وإنشاء وحدة إصلاح للآبار المعطلة وتسويق المحاصيل الزراعية واستخدام العلم والتكنولوجيا، معلنًا عن توفير المكينة الزراعية والجرارات والمهندسين الزرعيين من خلال تحسين الأراضي.

ولفت وزير الزراعة الي التنسيق مع البنك الزراعي لتمويل مزارعي شمال سيناء بفائدة 5% فقط، بجانب تمويل الثروة الحيوانية، حيث سيتواجد فريق من البنك في محافظة شمال سيناء خلال الفترة المقبلة، وبالتنسيق مع محافظ شمال سيناء. من جانبه أكد وزير الموارد المائية والري، إلي أن الوزارة تقوم بتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس السيسي بدعم التنمية الشاملة علي أرض سيناء من خلال تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الموارد المائية. وأضاف وزير الري، أنه تم اسناد صيانة الابار والحراسة الي شركات متخصصة، لسرعة حل المشاكل، موجهًا بإدارة مياه الابار والحفاظ عليها، مشيرا الي أن الدولة تقدم الكثير من الدعم المالي وغير المالي الي سيناء والي المواطن السيناوي.

من جانبه، أكد الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء علي انشاء 3 مراكز للخدمات الزراعية في منطقتي وسط وجنوب سيناء، حيث تؤدي هذه المراكز مختلف الخدمات الزراعية للمزارعين والمنتفعين في مكان واحد من ميكنة زراعية وارشاد زراعي ورفع وعي وتنمية قدرات وتدريب ومعامل ومعصرة ومنافذ بيع وصوب زراعية. واستعرض رئيس مركز البحوث موقف التجمعات التنموية والمساحات المنزرعة والخدمات التي يقدمها للمزارعين والمنتفعين.

وشملت زيارة وزيري الري والزراعة الي شمال سيناء تفقد مركز الخدمات التنموية بمنطقة النثيلة، تفقد وحدات ومباني مركز الخدمات التنموية بالنثيلة، بجانب عقد لقاء جماهيري بالمنتفعين والمزارعين، وتوزيع بعض النماذج الاسترشادية (شتلات-2 محطة تحلية-دواجن- اسمدة عضوية)، فضلًا عن تفقد الزراعات بأراضي تجمع النثيلة.



جولة وزيري الزراعة والري بمناطق وسط سيناء