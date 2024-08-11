تحريات لكشف غموض العثور على جثة شخص في أطفيح

كتب بهجت أبو ضيف

يجري رجال المباحث بالجيزة، تحريات لكشف غموض العثور على جثة شاب في أطفيح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص في أطفيح، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم العثور على جثة شخص، وعقب مناظرتها تم نقلها للمشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة.



ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف غموض الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.



