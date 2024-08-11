تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى بولاق لجلسة 26 أغسطس

كتب إيهاب المهندس

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، المعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 289 لسنة 2023، جنايات بولاق، لجلسة 26 أغسطس للمرافعة.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.



وجه للمتهم مجموعة من التهم منها الانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماع، بان تولى عضوية مكتب إدارة الإخوان بالخارج، تلك الجماعة التي تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة.