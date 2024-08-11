بعد القبض على عصام صاصا.. مشاهير داخل ساحات المحاكم بسبب حوادث تصادم

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت أجهزة الأمن القبض على عصام صاصا مطرب المهرجانات، بعد وصوله إلى مطار القاهرة، صباح اليوم السبت، وتم ترحيله إلى مديرية أمن الجيزة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بعد صدور قرار بضبطه وإحضاره، لاتهامه بالتسبب في مصرع موظف، أعلى الطريق الدائري، تحت تأثير المخدر، ومن المقرر أن تنظر المحكمة أولى جلسات محاكمته غدا الأحد.



صاصا لم يكن الوحيد من المشاهير الذي يرتكب حادث تصادم يسفر عن ضحية، سواء بالوفاة أو الإصابة، حيث شهدت الآونة الأخيرة عدة حوادث أبطالها مشاهير، سواء من عالم الفن أو كرة القدم، نرصد خلال هذه السطور أبرز تلك الحوادث.



لاعب الكرة السابق، والفنان أحمد صلاح حسني، تم اتهامه بالاصطدام بسيارة موظف في التجمع الخامس، وحرر المصاب محضرا ضده، اتهمت بالتسبب في إصابته، وتدمير سيارته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه حسني، وتحديد جلسة لمحاكمته، بمحكمة جنح التجمع الخامس، ومن المقرر إعادة المرافعة في القضية في الجلسة التي تنظرها المحكمة يوم 11 سبتمبر.

-الفنان عباس أبو الحسن

الفنان عباس أبو الحسن، خلال قيادته سيارته بمدينة الشيخ زايد، اصطدم بسيدتين أثناء عبورهما الطريق، مما أسفر عن إصابتهما، وتم نقلهما إلى المستشفى في حالة صحية حرجة، لتفارق واحدة منهما الحياة بعد تدهور حالتها الصحية، كما أصيب الفنان بعدة إصابات نتيجة الحادث، وقررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه، وتم تحديد جلسة 23 سبتمبر المقبل لنظر جلسة محاكمته.

-المطرب أحمد جمال

المطرب الشاب أحمد جمال، تسبب في إصابة مسن بطريق الفيوم، أثناء قيادته سيارته، بدائرة قسم شرطة الهرم، وذكر جمال أنه فوجئ بعبور المسن من مكان غير مخصص للعبور، وحاول تفاديه، إلا أنه أصيب، وانتهى الأمر بالتصالح.

-الفنان مصطفى هريدي

الفنان مصطفى هريدي، خلال قيادة سيارته بمدينة الشيخ زايد، اصطدم بسيارة من الخلف، يستقلها 4 شباب، مما أسفر عن إصابتهم، وذكر المصابون أنهم كانو يسيرون بسرعة بطيئة لعبور مطب، فيما كانت سيارة المتهم تسير بسرعة عالية بشكل كبير.

بينما ذكر هريدي خلال التحقيق معه، أنه فوجئ بسيارة الضحايا، وحاول تفاديها إلا أنه لم يستطيع السيطرة على سيارته، فاصطدم بهم من الخلف، وتم إحالة الفنان إلى المحاكمة، لتصدر محكمة جنح الشيخ زايد قرارا بحبسه سنة، وكفالة 2000 جنيه، وتعويض مدني 5 آلاف جنيه.

الفنان مصطفى هريدي استأنف على الحكم الصادر ضده، لتقضي محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد بقبول الاستئناف على حكم حبسه سنة، وتقضى بانقضاء الدعوى الجنائية ضده بالتصالح وقضت المحكمة بغرامة 500 جنيه عن التهمة الثانية و200 جنيه عن التهمة الثالثة.