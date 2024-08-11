بشهادات دراسية.. ضبط كيان تعليمي ينصب على الطلاب بالمنصورة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط شخصين لإدارتهما كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالدقهلية للنصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية معتمدة فى مختلف المجالات "على خلاف الحقيقة"، فضلاً عن قيامهم بتزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام والترويج لها مقابل مبالغ مالية، متخذان من مقر الكيان وكراً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزتهما (مجموعة من الشهادات الدراسية وقياس المستوى بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لعدد من الجامعات والجهات المختلفة – عدد من الشهادات الدراسية وبيانات النجاح منسوب صدورها لعدة جهات "معدة للتزوير" - مجموعة من الصور الضوئية لمستندات خاصة بأشخاص مختلفين - 3 أجهزة حاسب آلى بمشتملاتهم بفحصهم تبين إحتوائهم على العديد من الآثار والدلائل التى تؤكد ننشاطهم الإجرامى).

