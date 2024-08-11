اليوم.. نظر محاكمة 111 متهما فى قضية "طلائع حسم"

كتب إيهاب المهندس

تنظر الدائرة 3 إرهاب المنعقدة ببدر اليوم برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، محاكمة 111 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طلائع حسم".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.

ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 31947 لسنة 2022 جنايات المرج رقم 760 حصر أمن الدولة العليا، أنهم في غضون الفترة من عام 2015 حتى يناير من عام 2021 داخل مصر، تولوا قيادة في جماعة إرهابية.

ووجه لبعض المتهمين تهم إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وحيازة وإحراز أسلحة نارية في غير المصرح باستخدامها.