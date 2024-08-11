اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 أغسطس 2024 06:44 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

الكويت والإمارات تبحثان سبل تعزيز التعاون العسكري المشترك

الأحد، 11 أغسطس 2024 06:00 م
الكويت والإمارات تبحثان سبل تعزيز التعاون العسكري المشترك الكويت
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بحثت وزارتا الدفاع الكويتية والإماراتية التعاون الأمني والعسكري المشترك، وتبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.


وذكرت وزارة الدفاع الكويتية - في بيان اليوم الأحد أن "الوفد الإماراتي زار قاعدة (صباح الأحمد) لخفر السواحل الكويتية، للاطلاع على سبل البحث والإنقاذ في دولة الكويت ومستجدات مركز تنسيق الإنقاذ البحري (MRCC)".


وأضافت الوزارة أنه تم خلال الزيارة بحث سبل التعاون المشترك بين البلدين في وسائل الاتصال والإنقاذ البحري.. مشيرة إلى أنه كان في استقبال الوفد الإماراتي، المدير العام للإدارة العامة لخفر السواحل الكويتية العميد ركن بحري مبارك علي الصباح، وعدد من مديري الإدارات".







الكويت

الإمارات

الكويت والإمارات

التعاون العسكري




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة