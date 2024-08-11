الكويت والإمارات تبحثان سبل تعزيز التعاون العسكري المشترك

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بحثت وزارتا الدفاع الكويتية والإماراتية التعاون الأمني والعسكري المشترك، وتبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.



وذكرت وزارة الدفاع الكويتية - في بيان اليوم الأحد أن "الوفد الإماراتي زار قاعدة (صباح الأحمد) لخفر السواحل الكويتية، للاطلاع على سبل البحث والإنقاذ في دولة الكويت ومستجدات مركز تنسيق الإنقاذ البحري (MRCC)".



وأضافت الوزارة أنه تم خلال الزيارة بحث سبل التعاون المشترك بين البلدين في وسائل الاتصال والإنقاذ البحري.. مشيرة إلى أنه كان في استقبال الوفد الإماراتي، المدير العام للإدارة العامة لخفر السواحل الكويتية العميد ركن بحري مبارك علي الصباح، وعدد من مديري الإدارات".