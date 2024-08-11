الفرق الطبية لـ"100 يوم صحة" قدمت خدماتها لـ51 ألف مواطن بالإسماعيلية

الإسماعيلية-صبرى غانم

أعلنت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أنه تم تقديم خدمات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة لأكثر من 51 ألف مواطن منذ بداية شهر أغسطس الجارى، يأتى ذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتكليفات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتكثيف العمل على حزمة المبادرات الرئاسيه والإرتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين .

وأضافت وكيل وزارة الصحة أن فِرق مبادرة 100 يوم صحة تواصل إنتشارها يوميًا أمام دور العبادة، الأندية، مراكز الشباب، والمصالح الحكومية وأماكن التجمعات وغيرها، وتقدم خدمات الكشف المبكر عن الامراض المزمنة "الضغط والسكر والاعتلال الكلوي"، من خلال الفرق والعيادات الطبية المتنقلة وفرق التواصل المجتمعى، بالإضافة إلى التوعية بمبادرات صحة المرأة وصحة الأم والجنين بوحدات الرعاية الأساسية .

وأشارت الدكتورة هبة جودة منسق المبادرات الرئاسية أن المبادرة قدمت خدماتها بالكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى لعدد 10972 مواطنا، صحة المرأة 15189، صحة أم وجنين 274، سمعيات 778، وإستمرار تقديم خدمات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة حتى إنتهاء مدة المبادرة مع الحرص على جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين وذلك بجميع مدن ومراكز محافظة الإسماعيلية.