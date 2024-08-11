السجن المشدد 10 سنوات لسيدة زورت محررين رسميين فى كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

عاقبت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ، غيابيا سيدة حاصلة على دبلوم تجارة بالسجن المشدد 10 سنوات، عما أسند إليها ومصادرة المحررات المزورة وألزمتها المصاريف.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبدالمتعال، نائب رئيس المحكمة، ومحمد عزمي ابوزيد، نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية محمد أبوطالب، وذلك في أحداث القضية رقم 4658 لسنة 2024 جنايات قسم أول كفر الشيخ، المقيدة برقم 1280 كلي كفر الشيخ لسنة 2024.

وكان المستشار سعود محمد نجيب ، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ قد أحال ر.ع.ع.42 سنة حاصلة على دبلوم تجارة بدائرة قسم أول كفر الشيخ للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات كفر الشيخ لأنها في يوم 19 يناير 2023 بدائرة قسم أول كفر الشيخ وهي ليست من أرباب الوظائف العمومية، اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول، بارتكاب تزويرا في محررين رسميين عبارة عن افادتين منسوبتين لمجلس مدينة كفر الشيخ، السجل التجاري بدسوق ، وذلك بطريقة الاصطناع بأن أمدت المجهول بالبيانات المراد تدوينها، وقام هو بإثباتها بهاتين الافادتين، على غرار المحررات الرسمية الصحيحة، وتضم الافادتين بخاتم شعار الجمهورية للمصلحتين الحكوميين مصطنعا، وتقدمت بالافادتين المزورتين، وهي تعرف أنهما مزورتان إلى مكتب تأمينات ثان كفرالشيخ، إدارة المراجعة على النحو المبين بالأوراق والتحقيقات.

وأمام كريم أبو زيد، وكيل نيابة كفر الشيخ، قال رامي محمود محمد أحمد طلحة، 29 سنة، مراجع بإدارة المراجعة بتأمينات كفر الشيخ، إنه يشهد بأن المتهمة المذكورة تقدمت لمكتب تأمينات ثان كفر الشيخ بملف لإنهاء النشاط الخاص بها، وبفحص الملف تبين تزوير الإفادتين المذكورتين.

وفي تحقيقات النيابة العامة قال المقدم مصطفي محمد منيسي، رئيس قسم مباحث الأموال العامة بكفرالشيخ أن تحرياته أكدت قيام المتهمة بالاشتراك مع مجهول بتزوير الافادتين ومهرهما بخاتمين لشعار الجمهورية مزورين أيضا، لتقديمهما ضمن ملف إنهاء النشاط الخاص بها لمكتب تأمينات ثان كفرالشيخ، وبتداول الجلسات في المحكمة أصدرت حكمها السابق غيابيا.