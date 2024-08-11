الرعاية الصحية بأسوان تتابع انتظام العمل بوحدة طب أسرة الأعقاب والجعافرة

أسوان- صلاح المسن

تابع فرع الرعاية الصحية بأسوان، اليوم الأحد، انتظام العمل بعدد من وحدات طب الأسرة في محافظة أسوان، حيث تفقد الدكتور أشرف حماد، مدير فرع أسوان، وحدة طب أسرة الأعقاب الديسة.

وتفقد مدير فرع أسوان، نوبتجية العمل بالوحدة، بالإضافة لتفقد قسم الطوارئ والتأكيد على توافر المستلزمات والأدوية اللازمة، كما تفقد عيادة الأسنان ، وتابع توافر الأدوية في الصيدلية.

كما تفقد الدكتور أشرف حماد، مدير فرع أسوان وحدة طب أسرة الجعافرة بمركز دراو التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظة أسوان.

وقام الدكتور أشرف حماد، مدير فرع أسوان، بمتابعة سير الخدمات الطبية بالوحدة، بالإضافة لتفقد أقسام الطوارئ والأسنان وعيادة طب الأسرة، كما تابع أيضا توافر الأدوية في الصيدلية.

كما ترأس الدكتور أشرف حماد، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان، الاجتماع التوجيهي اليومي لجميع منشآت الهيئة في المحافظة، تناول الإجتماع متابعة تجهيزات الوحدة الحسابية لقطاع إدفو ، بالإضافة متابعة تنفيذ خطط العمل لشهر أغسطس.

وخلال الإجتماع، أكد الدكتور أشرف حماد خلال الإجتماع، أهمية الالتزام بخطط العمل الشهرية، وأهمية المتابعة الدورية لأراء المنتفعين ومدى رضائهم عن الخدمات المقدمة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، لضمان متابعة تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بأفضل كفاءة.

وتأتي هذه الجولات التفقدية في إطار التزام هيئة الرعاية الصحية بتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة في أسوان، وتطوير الأداء الطبي والفني.