الرئيس التشادي يؤكد على تبنيه "سياسة اليد الممدودة" مع الجميع

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دعا الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي إتنو جميع التشاديين في الخارج للعودة إلى الوطن قائلا: "سيتم دائمًا التشجيع على العودة إلى الوطن، سواء كنت منفياً سياسياً أو مهاجراً تبحث عن آفاق أفضل، أياً كان سبب مغادرتك، كن مطمئناً أن بلدك سيرحب بك، بكل كرامة، في أي وقت تقرر فيه العودة " .

وشدد ديبي في كلمة ألقاها أمس بمناسبة عيد الاستقلال ، وفقا لما أورده " راديو فرنسا الدولي" في نشرته الإفريقية - على كون سياسة اليد الممدودة التي ينتهجها هي حجر الزاوية الحقيقي لعمله خلال الفترة الانتقالية، وسيستمر في تبنيها وتعزيزها.

وأضاف "لا شيء يمكن أن يمنعنا، لا اليوم ولا غداً، من مد أيدينا لإخواننا الذين يرغبون في العودة إلى الوطن الأم ".