اليوم السابع
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الدكتور أبو الحسن عبد الموجود قائماً بأعمال عميد كلية الخدمة الاجتماعية ببنى سويف

الأحد، 11 أغسطس 2024 04:05 م
الدكتور أبو الحسن عبد الموجود قائماً بأعمال عميد كلية الخدمة الاجتماعية ببنى سويف التهنئة
بنى سويف هانى فتحى

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أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، قرار رقم 1644 بندب الدكتور أبو الحسن عبد الموجود إبراهيم الأستاذ بكلية الخدمة الاجتماعية التنموية للقيام بأعمال عميد الكلية، وذلك حتي 2025/7/31، أو لحين صدور القرار الجمهوري بتعيين عميد الكلية.

يذكر أن،  الدكتور أبو الحسن، حصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، بتقدير جيد جداً 1989 من جامعة القاهرة، ثم الدكتوراه في الفلسفة من جامعة القاهرة، فرع الفيوم، بمرتبة الشرف الأولى 2001،  ثم أستاذًا في مجالات الخدمة الاجتماعية ثم عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بقنا.

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التهنئة

 







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