"الدفاع الروسية": إسقاط 35 مسيرة و4 صواريخ أوكرانية فوق 5 مقاطعات

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، تدمير 35 طائرة دون طيار، و4 صواريخ تكتيكية أوكرانية، فوق مقاطعات "كورسك" و"فورونيج" و"بيلجورود" و"بريانسك" و"أوريول" الروسية خلال الليلة الماضية.

وذكرت الوزارة - في بيان نقله موقع "روسيا اليوم" الإخباري - أن "الدفاعات الجوية المناوبة دمرت 14 مسيرة أوكرانية و4 صواريخ تكتيكية من طراز (توتشكا-أو) فوق أراضي كورسك، وأسقطت 16 مسيرة فوق أراضي فورونيج، و3 مسيرات فوق بيلجورود، ومسيرة واحدة فوق كل من بريانسك وأوريول".

وأوضح القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك أليكسي سميرنوف، أن "سقوط صاروخ أوكراني بعد اعتراضه، على مبنى سكني في كورسك أدى إلى إصابة 13 شخصا، اثنان منهم في حالة خطيرة".

وفي "فورونيج"، ذكر حاكم المقاطعة ألكسندر جوسيف، أن "سقوط طائرة بدون طيار أوكرانية ألحق أضرارا بمبنى إداري وأحد مرافق البنية التحتية المدنية دون وقوع إصابات".

في سياق متصل.. قال مصدر في وزارة الدفاع الروسية إن "الجيش الروسي دك تجمعا للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك باستخدام راجمات الصواريخ من طراز Tornado-S".. مشيرا إلى أنه تم خلال ذلك استهداف قافلة من المركبات المدرعة التابعة للقوات الأوكرانية في المنطقة الحدودية بمقاطعة كورسك.

وأضاف المصدر أنه "بعد أن أكد مشغل الطائرة الاستطلاعية بدون طيار موقع قافلة العدو، قامت راجمات صواريخ حديثة من طراز (Tornado-S) بقصف المنطقة وتدمير كافة المركبات والآليات الموجودة في القافلة مع حوالي 20 عسكريا".