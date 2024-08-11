الحكومة تعتزم بلورة ميثاق أخلاقي لتنظيم الفنون الغنائية

كتبت نورا فخرى

تستهدف حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، في برنامجها الذي يمتد لمدة 3 سنوات (2024-2027)، المضي قدمًا في الارتقاء بصناعة السينما المصرية، وبلورة ميثاق عمل مهني وأخلاقي في مجال الفنون الغنائية.



يأتي ذلك ضمن خطة حكومية متكامله لتحسين الأداء المصري في الصناعات الثقافية والإبداعية يُعد خطوة مهمة للترويج لمصر كقوة مؤثرة، لاسيما وأن مصر تضم قاعدة بشرية واسعة من المبدعين والموهوبين في مختلف المجالات، القادرين علي إنتاج صناعات ثقافية وإبداعية متنوعة والتي من شأنها أن تلقي الضوء علي ما تحظى به مصر من تاريخ وحضارة وثقافة لا تغني.



وتتضمن البرنامج إعداد المزيد من الأفلام الوثائقية والتاريخية عن الحضارة المصرية، وعرضها في الفعاليات الدولية الثقافية المختلفة.ك، مع تعزيز مشاركة مصر في المهرجانات والفعاليات الدولية البارزة، وكذلك استضافة هذه الفعاليات.

جدير بالذكر، أن الحكومة المصرية تضع صوب أعينها خلال المرحلة المقبلة تكليف رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، والعمل على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة في أغلب القطاعات، وكذا ملف بناء الإنسان المصري، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، واستمرار متابعة ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.



ويستهدف برنامج الحكومة المصرية تحقيق أربعة أهداف استراتيجية رئيسة، تتمثل في حماية الأمن بناء الإنسان بناء اقتصاد تحقيق الاستقرار القومي المصريالمصري تنافسي السياسة تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تحديد مستهدفات البرنامج بالاستناد بشكل رئيس إلى مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطني، ومستهدفات الوزارات، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. ومختلف الاستراتيجيات الوطنية.