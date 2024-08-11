الحبس سنتين لطالب مفصول بتهمة التشهير وتهديد الفنان ماجد عبد العظيم

بنى سويف - هانى فتحى

أصدرت محكمة بنى سويف الاقتصادية، حكمًا بحبس "م.ع.س" 24 سنة طالب، والمتهم بسب وقذف والتشهير والتهديد بإيذاء الدكتور ماجد عبد العظيم، والفنان المعروف سنتين وغرامة 20 ألف جنيه و40 ألف تعويض مدني مؤقت.

وكان الفنان ماجد عبد العظيم حرر بلاغ بمباحث "الإنترنت"، اتهم فيه شخص مجهول، بالاساءة إليه عبر مواقع "السوشال ميديا"، والتشهير به والتهديد بالإيذاء، وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.



أجرت مباحث تكنولوجيا المعلومات، تحريات على مدار 4 سنوات وبتتبع الأجهزة التى استخدمت فى ترويج الإساءة والتشهير، وتبين إن المتهم طالب مفصول من معهد أكتوبر العالي للاقتصاد، بمدينة 6 أكتوبر، بسبب سوء سلوكه.

أحيلت القضية إلى محكمة بنى سويف الاقتصادية، وتداولت جلساتها، وحضر خلال الجلسات الفنان ماجد عبد العظيم، وصدر حكم بحبس المتهم سنتين وغرامة 20 ألف جنيه و40 ألف تعويض مدني مؤقت.

وعلق الدكتور ماجد عبد العظيم على الحكم قائلًا، إنه سعيد بهذا الحكم، وكان على ثقة تامة بعدالة القضاء المصري، كما يناشد الأجهزة الأمنية بسرعة القبض على المتهم وتنفيذ حكم المحكمة.