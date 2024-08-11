التحالف الوطني وإعلام الإسماعيلية ينظمان ندوة حول "التكافل الاجتماعى"

الإسماعيلية-صبرى غانم

نظم مركز إعلام الإسماعيلية بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم، ندوة تثقيفية في إطار الحملة التي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تحت إشراف الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات.

شارك في الندوة التي عقدت اليوم أكرم الشافعى المنسق العام للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ورئيس الغرفة التجارية والمهندس كمال حموده عضو اللجنة المركزية للتحالف الوطني ولبني زكي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية، ومن الهيئة العامة للاستعلامات دكتور تامر شمس الدين رئيس الإدارة المركزية الإعلام القناة وسيناء وايناس يوسف مدير عام إعلام القناة ويوسف جرجس المدير العام السابق لإعلام القناة.

في بداية اللقاء رحبت ايناس يوسف بالمحاضرين والمشاركين من جمهور اللقاء وأكمل يوسف جرجس حيث نوه عن التعاون بين الهيئة العامة للاستعلامات والتحالف الاهلى للعمل الوطنى التنموى والذى سيثمر جهودا متميزة تجمع بين التواصل الإعلامى والتوعوى والخبرة الميدانية فى العمل التطوعى وذلك لصالح دعم قاطرة التنمية كهدف مجتمعى قومى لضمان حياه أفضل.

وتطرق دكتور تامر شمس الدين لأهمية توحيد الجهود المجتمعية المختلفة والتنسيق بينها جميعا من أجل تحقيق الاستفادة القصوى منها وذلك بين كل فئات المجتمع ضمانا لتحقيق مبدأ الشراكه المجتمعية الكاملة فى عملية تنمية المجتمع حيث تتضمن الحمله 106 فاعلية متنوعة تهدف لتعزيز التعاون بين القطاعين الاهلى والحكومى.

ثم تحدث أكرم الشافعى المنسق العام للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي ورئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية حيث قدم الشكر فى البدايه لقطاع الإعلام الداخلى التابع للهيئة العامة للاستعلامات على التعاون الجاد والفعال الذى ظهر واضحا فى المشاركة القوية لدعم جهود التوعية بأهمية العمل التطوعى ودعم التعاون والتنسيق بين القطاعين الأهلى والحكومى لدعم جهود التنمية حيث ان الهيئة العامة للاستعلامات هى جهاز اعلامى مؤثر وشديد الأهمية ويلعب دورا هاما فى الاتصال الفعال والذى يمثل ركنا أساسيا لتحقيق الشراكة المجتمعية الكاملة.

ومن جانبه أشار المهندس كمال حموده عضو اللجنة المركزية للتحالف الوطني عن أهم المجالات التى يمكن فيها تفعيل جهود العمل التطوعى والاهلى لتحقيق الدعم الكامل للفئات الاجتماعية الأولى بالرعاية وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعى فى إطار منظومة حماية اجتماعيه قوية وشاملة كما تحدثت.

وأضافت لبني زكي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة عن دور المرأه كقطاع مجتمعى أساسي داعم لكل جهود التنمية المستدامة سواء على المستوى الأسرى أو بالمفهوم الاجتماعى الواسع فالمراة هى صمام أمان المجتمع والمحفز الرئيسى لغرس مفهوم المشاركة وتبنى قيم الحب والتفاهم كما أن العمل التطوعى هو أحد أدوات تمكين المرأه

وتم فتح باب النقاش حيث دارت أسئلة واستفسارات المشاركين عن مبادرات الحملة وكيفية المشاركة فيها وكيفية التغلب على معوقات العمل التطوعى واختتم اللقاء بشكر المحاضرين والمشاركين فى الندوة، أعدت اللقاء سماح محمد عبده مدير مركز إعلام الإسماعيلية.



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