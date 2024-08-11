الانتهاء من أعمال تطهير بربخ الجزيرة وتجهيزه لاستقبال السيول بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

انتهت الإدارة العامة للرى بأسوان، بقيادة المهندس محمد على رئيس الإدارة المركزية، من أعمال تطهير بربخ الجوزيرة بطول 10 أمتار أسفل شريط السكك الحديدية.

أكد المهندس محمد على، فى بيان صحفى، أن الفرق الفنية بالإدارة العامة للرى واصلت على مدار 3 أيام جهودها المكثفة للانتهاء من أعمال تطهير ورفع الترسيبات والمخلفات من بربخ الجزيرة عقب موجه الأمطار والسيول التى شهدتها أنحاء مختلفة من المحافظة خلال الأيام الماضية.

وأشار، إلى أنه من خلال المعدات الثقيلة والخفيفة تم رفع كل الرواسب وتنظيف البربخ من أى عوائق ، وتجهيزه لاستقبال أى كميات من المياه وذلك ضمن الخطة العامة للرى التى يتم تنفيذها داخل كل المخرات والبرابخ فور حدوث أى أمطار أو سيول.