الأونروا: 75 ألف فلسطيني في جنوب غزة نزحوا خلال أيام

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قال مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، اليوم الأحد، إن الأيام القليلة الماضية شهدت نزوح أكثر من 75 ألف مواطن في جنوب غربي قطاع غزة.



وأوضح لازاريني - في منشور على منصة "إكس"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن النزوح الجماعي للشعب الفلسطيني لا يزال مستمرا بلا نهاية، مشيرا إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت، الليلة الماضية، أوامر إضافية لإجبار المزيد من الناس على النزوح مرات أخرى.



وأوضح لازاريني أن بعض النازحين قادرون فقط على حمل أطفالهم معهم، وبعضهم يحملون حياتهم كلها في حقيبة صغيرة واحدة، لافتا إلى أن النازحين الجدد ذاهبون إلى ملاجئ مكتظة بالعائلات، دون تحديد مكان معين، وأنهم فقدوا كل شيء ويحتاجون إلى كل شيء.



ووسعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، أوامر الإخلاء القسري في مناطق بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وطالبت المواطنين والنازحين المتواجدين في حي الجلاء المعروف بمدينة حمد شمال مدينة خان يونس بالإخلاء فورا، مجددة مطالبة المواطنين في أحياء جديدة في مركز مدينة خان يونس بإخلائها قسرا.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39790 مواطنا وإصابة 91702 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.