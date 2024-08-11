الأمين العام للأزهر الشريف يزور المنشآت الجديدة بمنطقة الإسماعيلية الأزهريّة

الإسماعيلية - صبرى غانم

استقبل الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهريّة، اليوم الأحد، الدكتور إسماعيل الحداد، الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، في جولةٍ لتفقد عدد من المنشآت الجديدة بمنطقة الإسماعيليّة الأزهريّة، وبدأت الجولة بتفقد مبنى بيت الشباب التابع للمنطقة الأزهريّة، الذي يتكون من خمسة أدوار وبه حجرات فندقية مجهزة بالكامل ومطبخ كامل ويخدم هذا المبنى مدن القناة(الإسماعيليّة، بورسعيد، السويس) وسيناء، ثم تفقد مبنى المنطقة الأزهريّة الجديد المكون من خمسة أدوار ومجهز لاستيعاب جميع المكاتب الادارية.

وشدد الأمين العام للأزهر الشريف، على سرعة الانتهاء وتسليم المبنى الجديد، والعمل علي إزالة جميع المعوقات حتى يتم تسليم المبنى في الموعد المحدد له مسبقًا، كما تفقد عمارة وقف الأزهر، والتي تضم 20 شقة كاملة، منهم 10 شقق مشطبين بالكامل، ويقع المبنى على مساحة 323م2، كما وجه الأمين العام للأزهر بتشكيل لجنة للعمل على استغلالهم وفقًا لصالح العمل والعملية التعليمية، وفي نهاية جولته أشاد بالجهد المبذول من قبل جميع العاملين بالمنطقة الأزهريّة، متمنيا التوفيق للجميع، وأن يتم تذليل كافة العقبات لتسليم المباني في أسرع وقت وفقا للمواعيد المحددة ، وقد رافقه خلال الجولة التفقدية الدكتور أحمد بيومي، الوكيل الشرعي للمنطقة، والدكتور السيد البنان، الوكيل الثقافي، عبدالحميد حسن مسؤل أمن المنطقة، و عبدالباقي الحداد مدير إدارة الشئون الإدارية.















