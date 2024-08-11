اليوم السابع
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الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة تزيد من الحرارة المحسوسة 3 درجات

الأحد، 11 أغسطس 2024 11:34 ص
الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة تزيد من الحرارة المحسوسة 3 درجات حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الأجواء شديدة الحرارة على كافة الأنحاء .

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

ويشهد اليوم الأحد، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية،  مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ويشهد اليوم فرص أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من أبو سمبل وأسوان والوادى الجديد وشرق العوينات ، يصاحبها نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة .

ومتوقع اليوم نشاط للرياح على شواطئ خليج السويس وشواطئ بلطيم والإسكندرية والعلمين ومطروح والسلوم، وسرعة الرياح تتراوح من 30: 50 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 1.5 : 2.5 متر .

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 24، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 25، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 28، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 30، وأسوان العظمى 46 درجة والصغرى 31.

 







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