اقتصاد صربيا نحو تحسن ملحوظ .. وارتفاع كبير في مؤشراته المالية

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حقق اقتصاد صربيا معدلات نمو ملحوظة وظهر ذلك في قوة عملتها وتحسن تصنيفها الاقتصادي الدولي وارتفاع المؤشرات المالية، وفق بيانات المركزي الصربي.



وقالت محافظ البنك المركزي الصربي (NBS)، "يورجوفانكا تاباكوفيتش"، إن المشهد الاقتصادي لبلادها شهد تحولات كبيرة خلال السنوات الـ12 الماضية، ما ساهم في تحسين وضع البلاد المالي وتغير نظرة مؤسسات التصنيف الدولية، وفق منصة "بن إنتلينيوز bne IntelliNews" المتخصصة في أخبار الأعمال والاستثمار والأسواق الناشئة .



وأشارت "تاباكوفيتش" - في بيان بمناسبة مرور 12 عاما على توليها المنصب - إلى أنه تمت ترقية التصنيف الائتماني لصربيا بمقدار درجتين خلال العقد الماضي، وأصبحت البلاد الآن على بعد خطوة واحدة من الوصول إلى تصنيف "الاستثمار" ، وهو تصنيف ائتماني يشير إلى أن الدولة ذات مخاطر منخفضة نسبيا، ما يجعلها جاذبة للمستثمرين الباحثين عن فرص آمنة.



وأشارت إلى أن هذا التقدم تحقق من خلال الأسس الاقتصادية القوية، بما في ذلك السياسات المالية الموثوقة وسياسات سعر الصرف، ونمو الناتج المحلي الإجمالي الذي كان أقوى من المتوقع .



وأوضحت "تاباكوفيتش" أن استقرار الدينار الصربي كان جانبا أساسيا من سياسة البنك الوطني، حيث قويت العملة بنسبة 1.3% خلال السنوات الـ12 الماضية.

وفيما يخص سوق الصرف الأجنبي، قالت "تاباكوفيتش" إن المركزي قام بشراء ما يقارب 10 مليارات يورو، مما زاد بشكل كبير من احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية."



وأضافت أن الاحتياطيات الإجمالية في نهاية يوليو 2024 بلغت مستوى تاريخيا قدره 28.1 مليار يورو، بزيادة قدرها 2.8 ضعف عن يوليو 2012.



وتراجعت نسبة القروض غير العاملة في القطاع المصرفي الصربي أيضا إلى أقل من 3% بعد أن كانت حوالي 20% في عام 2012.



وأشارت "تاباكوفيتش" إلى أن صادرات صربيا من السلع والخدمات ارتفعت من 11.5 مليار يورو في عام 2012 إلى 41 مليار يورو في عام 2023 ، وأن إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) بلغ خلال السنوات الـ12 الماضية 34 مليار يورو، مع تسجيل رقم قياسي قدره 4.5 مليار يورو في عام 2023 .



وشهدت صربيا أيضا زيادة ملحوظة في احتياطيات الذهب - التي تضاعفت ثلاث مرات من حيث الكمية وارتفعت قيمتها خمس مرات ونصف منذ أغسطس 2012 - كما تضاعف نصيب الذهب في احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية من 6% إلى 12%.



وفيما يتعلق بالادخار، أفادت "تاباكوفيتش" بتسجيل مستويات قياسية لكل من الادخار بالعملة الصربية والعملات الأجنبية، حيث زادت الادخارات بالعملة الصربية تسع مرات منذ 2012 لتصل تقريبا إلى 165 مليار دينار صربي.